品牌旗艦新機推出 帶動今年OLED折疊手機滲透率達1.1%

TrendForce表示，隨著技術材料演進，預估2022年OLED折疊手機滲透率將達1.1%。隨著品牌旗艦折疊新機陸續推出，在規格提升、價格更具競爭力的帶動下，2024年後滲透率可望突破2.5%，有機會為通膨導致消費氣氛低迷的市場，注入一股活水，帶動折疊手機進入主流市場。

針對三星、小米及Motorola陸續推出新機，TrendForce從折疊機型態、規格及技術三方面進行剖析。手機型態方面，依使用喜好可分為方便攜帶、掀蓋式的上下折以及展開後能充當小型平板的左右折。外觀型態上，則是有需要添加副螢幕的內折，跟重量較輕但螢幕裸露有刮傷風險的外折。

外折半徑雖然較大，但對模組機械性能與轉軸設計是十分挑戰的，因為螢幕裸露，所以須保持任意角度下都能與轉軸緊密貼合；內折半徑較小，所承受的壓應力較大，容易造成折痕及相關可靠度問題，但依一般使用習慣，內折若能有效地減輕重量跟消彌折痕，加上螢幕被機身保護的優勢，應該更有機會受到消費者的青睞。

規格方面，上下折疊螢幕的尺寸約落在6.5~7英吋，左右折疊螢幕則是7.5~8英吋。刷新率的部分兩者主螢幕均採用120Hz，左右折疊的副螢幕開始由60Hz往120Hz推進，上下折疊的副螢幕則是受限螢幕大小維持在60Hz。

技術方面，除了已知LTPO的導入，能實現低刷新率節省功耗外，新一代維持變頻順暢的LTPO2.0動態智慧控制技術，也值得關注其後續發展。小米Mix fold2也同步採用與三星fold 4相同，利用低溫CF取代偏光片方式來增加出光效率，搭配在UTG（ultra thin glass）上塗佈AR（anti-reflection）來降低移除偏光片的影響，整體厚度大幅降低，有利折疊效果。

不過，想要完美呈現柔性折疊螢幕的效果，需要針對膜層材質、堆疊、鉸鏈選擇與中框設計等進行模擬優化，以可靠度為主兼顧成本考量來找出最合適的組合。例如關鍵零組件鉸鏈的形狀有U型和水滴形，U型彎折半徑小，應力集中在較小範圍；水滴形彎折半徑大，但組成較為複雜，動輒就要上百個零件，加上材質的選用有液態金屬、碳纖維、Ti合金、不銹鋼、塑膠等，成本至少為U型3~4倍。

這次小米轉軸開始採用碳纖維材質，重量減輕35%，加上自研的微水滴形態轉軸，相較其他機種來說，平均厚度減薄18%，使得整機折疊後與iPhone 13 pro厚度已經相當接近。moto razr 2022則是採用雙旋水滴式星軌轉軸，由於雙軸結構空間較大，折疊後的水滴弧度半徑可訂在不易產生折痕的3.3mm，折疊無縫外也支持多角度懸停。另外，在全螢幕的帶動下，這次Galaxy Z fold4將屏下攝像所在位置的像素設計優化來提高分辨率減輕目視問題 ;小米則是直接打造新的使用者習慣，將自拍鏡頭移往副屏，但對於工作開視訊會議，屏幕大小似乎略嫌不足。

TrendForce表示，此波新上市的折疊手機，面板供應商SDC可說是最大的贏家，但隨著產業鏈技術不斷提升，將有更多面板供應商加入此行列，形成價格競爭態勢。從目前品牌廠的選擇來看，除原本深耕OLED應用的京東方外，近期發表許多技術的維信諾可望從中突圍，供應比重應該會大幅提升；至於小米與華星（CSOT）合作Mix Fold後，今年似乎把眼光轉向天馬（Tianma），預期天馬應該會有更多折疊的產品登場。