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法博智能企業級機器人落地 可望加入鴻海燈塔工廠體系

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
鴻海旗下法博智能移動，參與「台北國際自動化工業大展」，法博智能移動總經理陳家榜（左起）、產品部經理王健豪、技術總監 Eduardo Munera。法博/提供
鴻海旗下法博智能移動，參與「台北國際自動化工業大展」，法博智能移動總經理陳家榜（左起）、產品部經理王健豪、技術總監 Eduardo Munera。法博/提供

鴻海（2317）和凌華（6166）合資成立的法博智能移動，首次參加「台北國際自動化工業大展」，宣布其獨家軟硬整合的「Swarm Autonomy群機智主解決方案」展開落地服務，憑藉DDS（Data Distribution Service）分散通訊技術（CT）完成「機隊資訊共享」，可有效提升系統整合與設備協作效益，成為全球首創以跨品牌系統整合為核心的「企業級機器人管理平台」，未來可望導入鴻海旗下燈塔工廠進行使用，優化集團智慧製造體系。

面對即將到來的後疫情時代，因應少量多樣的消費、人力考量，製造與物流業普遍得尋求更具彈性、韌性的解決方案，協助產線靈活協作，法博智能移動成立來，結合鴻海累積多年的工業製造數據，以及凌華在工業應用領域的資通訊技術，短短兩年時間，產品已導入多家國際級製造公司，未來將運用台灣研發設計的戰略地位，打入全球智慧製造與物流市場。

鴻海科技集團投資長暨法博智能移動董事長杜墨璽表示，機器人是集團「3+3」新興產業的一環，也是鴻海落實生產自動化、數位化、智慧化的堅實基礎。作為全球最大的電子科技製造服務廠商，在集團F2.0數位轉型策略下，法博智能移動未來可望在集團智慧製造體系扮演重要角色，也期待透過本次參展與交流，與業界進行更多的分享與啟發。

法博智能移動總經理陳家榜表示，Swarm Autonomy群機智主解決方案，主要是提出以一個平台（Swarm Core）、一個通訊技術（Swarm Protocol）就能同步串聯智慧製造場景的自動化、移動、互聯，靈活調度各品牌機器人系統，未來法博將持續以軟硬整合優勢，深耕客戶服務，協助企業及早進行基礎建設的整合、升級、擴張，期盼在全球智慧製造領域發揮關鍵力量。

作為本次展示重點，法博智能移動運用了過去在航海航空領域中強健的DDS通訊技術，同時參考蜂群、蟻群等群聚性生物進行分組、分工，有效串連資訊系統（IT）、運營系統（OT）與靈活調度跨品牌機器人系統，有效避免因設備新舊版本不同所產生的整合困難，打破需耗時昂貴客製化方案才能導入AMR的迷思，且可重複使用Swarm Core平台升級擴張更多設備，隨插即用，快速佈署，打造強韌工作流程。

Swarm Core具備包括兼容品牌系統與設備，並可持續升級擴張的靈活整合（agile integration）、以「機隊資訊共享」通訊技術，實現動態媒合、智慧交管、即時監測與調度現場設備的靈活運營（agile operation）、如遇突發狀況，能重新分配任務，確保工序流程不中斷的靈活最佳化（agile optimization）功能。

本次參展，法博同時也推出Swarm Mobile Robot機器人系列，包括載重250公斤的SMR250與1000公斤的SMR1000，搭配Swarm Core佈署，可避免傳統AMR孤島式運作，能與他牌AMR、AGV、產線設備等充分協作、互相備援，打造強韌的工作流程。

法博智能移動總經理陳家榜。法博/提供
法博智能移動總經理陳家榜。法博/提供

鴻海 機器人 凌華

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