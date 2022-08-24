建立無人機國家隊 各部會提方案

無人機國家隊成立，將建立管理系統！民進黨立委羅致政24日召開公聽會表示，無人機可應用在維護基礎措施、物流與農業等多個領域，但仍有須頻繁換照、資安風險等議題要討論。交通部民用航空局副局長林俊良說，部會間會研擬延長證照時間，並試著推動法規強制業者偵測無人機飛行狀況，建立UTM（無人機飛航管理系統）。

無人機國家隊

總統蔡英文13日於嘉義揭牌「亞洲無人機AI創新應用中心」，盼能結合產官學的能量，推動台灣無人機產業。羅致政表示，無人機運用廣泛，如台電公司、河川局都可以用無人機來巡視維護基礎建設；郵政體系可用此技術強化物流配送，是未來一大趨勢。

民進黨立委王美惠興奮的指出，無人機在俄烏戰爭中贏得得彪炳的戰功，更獲得國際的關注，如今、看到我國的無人機國家隊8月在嘉義成立，可見「台灣其實在各領域都沒有輸人，只是如何做的問題」，盼能結合公部門與私部門，找到屬於台灣無人機產業之路。

她說，目前無人機產業仍有許多待討論的議題，包括無人機證照有效期限只有2年，需要頻繁換照；無人機測驗場域與專業人才整備狀況；中國製的無人機佔全球70%的市場，卻存在的資安疑慮等問題。

應避開紅色產業鏈

經濟部無人載具辦公室主任雷震台指出，全球無人機的市場龐大，估計2026年產值高達413億美元，國內無人機也應用於展演、農業的藥物噴灑、物流運輸等方面。他強調，經濟部目前有提供沙盒實驗與補助計畫，讓廠商在特定時間內，排除法規限制來進行實驗，實驗數據也能成為未來修法的參考，並鼓勵無人機創新應用服務的模式。

行政院公共工程委員會指出，政府在無人機採購應避開紅色供應鏈，如「限制中國廠商參與」、「無人機的重要組件，應限制中國產製品」與「強化廠商隱匿資訊的處理機制」。

延長證照期限

林俊良表示，該部會主管無人機證照核發與檢驗，迄今已核發15000餘張，但為了確保持有人維持操作技術，證照期限僅2年，但頻繁換照的狀況也引發爭議。他指出，將定期評估無人機管理規則與飛航活動等，研議將證照期限延長至3年。

針對UTM（無人機飛航管理系統），即面對未來大量無人機飛上天的狀況，要建立類似於塔台回報監視技術。林俊良表示，會持續推動法規，強制業者必須監測無人機飛行的狀況。目前於嘉義進行試飛時，會進行信息追蹤，掌握訊號失聯的狀況，蒐集更多資料，以建設未來UTM的雛形。

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