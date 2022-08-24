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中華車業外新支柱 跨入半導體特殊自動化設備市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
中華車成功開發新事業。中華車提供
中華車成功開發新事業。中華車提供

中華汽車（2204）開發汽車事業以外的新市場，以AMR半導體製程傳送領先優勢再跨入半導體特殊自動化設備市場。

中華車表示，100%投資的綠捷股份有限公司(GreenTrans)，以豐富的自動化經驗及自動駕駛技術優勢研發無軌導航自主移動機器人AMR(Autonomous Mobile Robot) ，於2019年切入半導體產業，並以定位精度及穩定性領先同業，2021年已成為台灣半導體AMR之領先廠商並與客戶攜手共同打造智慧關燈工廠。

綠捷無軌導航AMR為客戶節省人力、提升機台稼動率、節省無塵室空間利用率，綠捷因此獲得客戶的高度信賴，在為客戶提供最佳的全方位解決方案之發展方針下，綠捷持續擴大在半導體無塵室場域之應用範圍。2022年綠捷以領先的演算法、電控技術及硬體客製化能力，為指標大廠開發特殊自動化傳送設備，此自動化設備對精度有高度要求並在傳送過程中全程監控溫度、濕度、氣壓，以確保晶圓在傳送中的品質。此特殊自動化傳送設備將於今年Q4開始陸續在半導體指標客戶進行量產(傳送)，AMR與半導體特殊自動化設備已成為綠捷事業的兩大支柱。

半導體 自動化設備

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