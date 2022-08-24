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16億元台灣圓益石英三廠動土 維持台灣半導體重要地位

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
台灣圓益石英股份有公司投資在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區興建三廠，今天熱鬧動土。記者范榮達／攝影
台灣圓益石英股份有公司投資在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區興建三廠，今天熱鬧動土。記者范榮達／攝影

台灣圓益石英股份有公司投資16億元在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區，興建三廠今天動土，總經理趙寬俊希望透過穩定供應生產半導體所需要的核心材料，盡心方繼續維持台灣在全世界半導體生產重要地位。

縣府認為新建工程對苗栗縣半導體、電子業意義重大，指出台灣圓益石英27年前與全球主要的石英器皿製造商韓國圓益株式會社合資設立，並引進製造技術，專業生產半導體廠不可或缺的石英器皿及維修服務，深耕苗栗並持續投資、擴廠，將使護國神山群相關產業群聚效應在苗栗將更為顯著。

台灣圓益石英在銅鑼鄉中興工業區南區有一、二廠，三廠在北區，面積3000坪，投資16億元，創造超過100個工作機會，趙寬俊、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，銅鑼鄉長謝昌年等人今天揮鏟動土。

趙寬俊說，每年半導體需求增加下，台灣半導體公司產能也隨著增加，新工廠預計產能可以增加兩倍以上，穩定供應半導體生產時需要的石英，台灣半導體公司順利增產，繼續維持全世界半導體生產重地的地位。

徐耀昌指出，目前台灣積體電路製造股份有限公司竹南先進封裝廠、力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼科學園區12吋晶圓廠都在建廠中，台灣圓益石英持續投資新建三廠，上任7年多新增登記483家工廠，招商金額達逾1兆159億元，縣府將持續打造友善的投資環境，鼓勵並歡迎高附加價值產業進駐。

台灣圓益石英股份有公司投資在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區興建三廠，今天熱鬧動土。記者范榮達／攝影
台灣圓益石英股份有公司投資在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區興建三廠，今天熱鬧動土。記者范榮達／攝影

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