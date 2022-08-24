16億元台灣圓益石英三廠動土 維持台灣半導體重要地位

台灣圓益石英股份有公司投資16億元在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區，興建三廠今天動土，總經理趙寬俊希望透過穩定供應生產半導體所需要的核心材料，盡心方繼續維持台灣在全世界半導體生產重要地位。

縣府認為新建工程對苗栗縣半導體、電子業意義重大，指出台灣圓益石英27年前與全球主要的石英器皿製造商韓國圓益株式會社合資設立，並引進製造技術，專業生產半導體廠不可或缺的石英器皿及維修服務，深耕苗栗並持續投資、擴廠，將使護國神山群相關產業群聚效應在苗栗將更為顯著。

台灣圓益石英在銅鑼鄉中興工業區南區有一、二廠，三廠在北區，面積3000坪，投資16億元，創造超過100個工作機會，趙寬俊、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，銅鑼鄉長謝昌年等人今天揮鏟動土。

趙寬俊說，每年半導體需求增加下，台灣半導體公司產能也隨著增加，新工廠預計產能可以增加兩倍以上，穩定供應半導體生產時需要的石英，台灣半導體公司順利增產，繼續維持全世界半導體生產重地的地位。