聽新聞
test
0:00 / 0:00
16億元台灣圓益石英三廠動土 維持台灣半導體重要地位
台灣圓益石英股份有公司投資16億元在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區北區，興建三廠今天動土，總經理趙寬俊希望透過穩定供應生產半導體所需要的核心材料，盡心方繼續維持台灣在全世界半導體生產重要地位。
縣府認為新建工程對苗栗縣半導體、電子業意義重大，指出台灣圓益石英27年前與全球主要的石英器皿製造商韓國圓益株式會社合資設立，並引進製造技術，專業生產半導體廠不可或缺的石英器皿及維修服務，深耕苗栗並持續投資、擴廠，將使護國神山群相關產業群聚效應在苗栗將更為顯著。
台灣圓益石英在銅鑼鄉中興工業區南區有一、二廠，三廠在北區，面積3000坪，投資16億元，創造超過100個工作機會，趙寬俊、苗栗縣長徐耀昌、縣議會議長鍾東錦，銅鑼鄉長謝昌年等人今天揮鏟動土。
趙寬俊說，每年半導體需求增加下，台灣半導體公司產能也隨著增加，新工廠預計產能可以增加兩倍以上，穩定供應半導體生產時需要的石英，台灣半導體公司順利增產，繼續維持全世界半導體生產重地的地位。
徐耀昌指出，目前台灣積體電路製造股份有限公司竹南先進封裝廠、力晶積成電子製造股份有限公司銅鑼科學園區12吋晶圓廠都在建廠中，台灣圓益石英持續投資新建三廠，上任7年多新增登記483家工廠，招商金額達逾1兆159億元，縣府將持續打造友善的投資環境，鼓勵並歡迎高附加價值產業進駐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言