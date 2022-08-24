回憶殺！聯強獨家代理NOKIA產品 推內建藍芽耳機手機

聯強（2347）今（24）日指出，獨家代理HMD Global全系列產品，攜手推出全球首創內建藍牙耳機直立式功能手機Nokia 5710 XpressAudio 4G。

秉持NOKIA一貫的人性化設計融合高功能性的精神，將藍牙耳機輕巧高明的隱藏在時尚的滑蓋下方，方便隨時接聽電話；且用戶可在手機、揚聲器和藍牙耳機之間輕鬆切換，高度符合長時間外勤或戶外通勤者的需求，經典復刻又具高度功能性，預期將掀起一股復古熱潮。

聯強代理NOKIA商品超過20年的時間，與HMD Global（NOKIA品牌手機和平板電腦的全球獨家授權商）雙方在台灣的合作也已超過5年，在5G智慧型手機、4G智慧型手機、4G功能型手機、平板等全系列商品，都有深厚的長期合作。2022年，結合聯強集團在台灣經銷通路的深耕，攜手HMD Global，在現行手機市場規格已大同小異的生態中，仍持續推出多款嶄新商品，以創新的設計理念結合通路力量，提供消費者更豐富多元的品牌選擇。

Nokia 5710 XpressAudio 4G內建藍牙耳機的貼心設計，方便耳機的收納與隨時充電，輕巧的外型一支手機即可達到通話與收聽音樂的多重享受，強大的續航能力待機能長達三天，讓使用者能安心使用，適合各族群消費者，尤其針對需要長時間外勤工作者、雙手不方便切換接電話者，像貨運司機或外送員等，另外也非常適合熱愛聽音樂的使用者、學生用戶、以及企業用戶等族群。在消費者關心的資安問題方面，Nokia 5710 XpressAudio 4G更是將資安升級，由NOKIA芬蘭總部管控，維護資訊安全這部分獲得國際上認可。

Nokia 5710 XpressAudio 4G主打音樂如影隨形，將藍牙耳機置於時尚堅固的滑蓋下方，人性化的設計方便隨時接聽電話及聆聽音樂，在手機、揚聲器和藍牙耳機之間輕鬆切換，更符合消費者使用需求，並提供VoLTE高清語音通話且支援VoLTE緊急電話功能。Nokia 5710 XpressAudio 4G在台推出單一規格「黑色」，將於明（25）日全通路開賣。