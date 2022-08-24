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台廠PC監視器 第三季出貨恐旺季不旺

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導

2022年第2季台廠PC監視器（Monitor）出貨量略低於上季，DIGITIMES Research預估，第3季因總體經濟上通貨膨脹持續，使消費者可支配所得減少，導致需求減弱，出貨表現恐旺季不旺。2022全年預期全球PC監視器出貨為1.41億台，衰退2.9%。

該機構分析，第二季僅約與第1季持平、並僅年增3.9%，約為2,300萬台，主因中國大陸疫情封控造成零組件調度與人力流通影響。第2季出貨台廠佔全球比重與前季相當，為63.8%。台廠以外方面，樂金（LG）、三星（Samsung）兩大韓商亦開始消化庫存。

尺寸變化上，第2季大尺寸機種出貨比重續升，22吋及以上首超8成大關，最大單一尺寸23.x吋比重持續提升至42%，27吋及以上比重亦小幅續升。廠商表現方面，最大代工廠冠捷因以維持獲利為優先，出貨季減幅相對大，佔台廠整體出貨比重續降至44%以下；第三大廠緯創（3231）出貨季增與年增續居冠，佔比逼近第二大廠佳世達（2352）。

展望第3季，由於大環境景氣等需求面不佳，預料台廠PC監視器出貨量在旺季仍恐小幅季減3~4%，同時再落入年衰退。

佳世達

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