傳銷商銷售鹿胎盤膠囊食品涉療效 遭公平會罰款

公平會委員會議通過，臺灣力匯公司與傳銷商締結參加契約，雖載有對傳銷商涉及法定違約行為時，會有停止出貨及獎金計算發放等適當處分，但對多位傳銷商銷售鹿胎盤膠囊食品涉及療效或誇張等，可能產生誤解行為，卻只對傳銷商書面警告，未能有效制止傳銷違約行為並確實執行，已違反多層次傳銷管理法第15條規定，處60萬元罰鍰。

公平會表示，傳銷商推廣、銷售多層次傳銷事業之商品或服務，並介紹他人參加傳銷組織，傳銷事業負有規範其傳銷商責任，尤其是傳銷商常見的不當傳銷行為，多層次傳銷管理法第15條已有明定列為傳銷商之違約事由，傳銷事業即應針對該等特定違約事由訂定有效制止之處理方式，並據以確實執行。

公平會表示，臺灣力匯公司多位傳銷商銷售鹿胎盤膠囊食品涉及療效或誇張，容易產生誤解，而且在108年至110年間經衛生主管機關認定違反食品安全衛生管理法第28條規定，並裁處罰鍰在案，但公平會於111年間仍查獲多位傳銷商於臉書等網頁刊載鹿胎盤膠囊食品涉及療效情事。

公平會表示，根據力匯公司與傳銷商締結的參加契約，載有傳銷商涉及法定違約行為之虞時，該公司可以施以停止出貨及一切獎金計算發放等適當處分，經查證屬實者，該公司得終止契約。惟該公司對於部分傳銷商僅裁處「書面警告」，遺漏依參加契約所訂的處理方式，而且對於已違反食品安全衛生管理法，經衛生主管機關裁處之傳銷商有裁處「停權處分」也有裁處「書面警告」等情事。

公平會表示，力匯公司依其所訂違約事由處理方式，未能有效制止傳銷違約行為並確實執行，因此委員會議通過處60萬元罰鍰。