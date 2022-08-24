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宏碁擴大環保產品線 攜仁寶與廣達強化廢棄物管理

中央社／ 台北24日電

電腦品牌廠宏碁今天宣布Vero環保產品線新增Acer Chromebook Vero 514筆電，並進一步與代工廠仁寶及廣達合作，強化廢棄物管理系統。

宏碁今天舉辦Acer Green Day線上活動，公布永續里程碑。自2008年以來，宏碁推出CDP供應鏈管理揭露碳足跡報告，以驗證風險及辨別供應鏈中的機會，並從今年開始擴展至第三階供應商。

自2013年起，宏碁大幅增加筆記型電腦外包裝的回收材質含量。2017年宏碁發起Project Humanity計畫，集結全球員工，以環境保護行動建立可永續發展的架構，並在公司內部傳遞綠色理念，全球共有超過70%的員工響應。

有鑑於對環境保護、社會責任及公司治理（ESG）的承諾，宏碁於2021年啟動Earthion計畫，開始與供應商及合作夥伴密切合作，將環保行動納入供應鏈生態系統，主要聚焦能源、產品設計、包裝設計、生產、物流及回收等。

為了因應製造過程對環境的影響，宏碁進一步與仁寶及廣達合作，強化廢棄物管理系統，例如減少生產線中的塑膠袋使用，將可永續發展的轉變融入供應商生產系統。

宏碁表示，移除集裝化托盤貨櫃時所使用的過多防盜膠帶，減少不可回收的廢棄物浪費，即是一項物流改變。宏碁將移除顯示器運輸中的非必要防盜膠帶，預計至2023年將可節省約5500公里長的膠帶。

此外，宏碁今天宣布推出Vero產品全新成員AcerChromebook Vero 514，機身材質包含30%消費後回收塑料（PCR）、鍵盤包含50%消費後回收塑料、觸控板表面100%使用海廢回收塑膠，外包裝90%為再生紙。目前Vero系列產品線已拓展至商用筆電、顯示器、投影機、桌上型電腦及周邊配件等。

宏碁與旗下設計師攜手包含金箭、新進、上揚、廣達及緯創等合作夥伴，尋找創新方法，在不犧牲產品耐用性及堅固性的情況下，採用環境友善的材料，目標2025年核心產品將採用高達30%消費後回收塑料。

宏碁 廢棄物

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