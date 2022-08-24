自動化展登場 研華偕夥伴展智慧工廠、智慧機械等主題

研華（2395）以「永續轉型X共創未來」為題，攜手偲倢科技、誠睿科技、漢門科技、譜威科技和科智科技等產業夥伴，於2022年台北自動化工業大展（Taipei Automation 2022）共同展示智慧工廠環安衛、智慧機械、環境能源管理、永續工廠方案和AI方案等五大主題方案。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠表示，新冠疫情雖然為企業營運帶來高度不確定性，卻也有效加速企業數位轉型的腳步；近年隨著永續意識抬頭，也刺激各界對環境永續ESG的重視。因此，面對後疫情時代，唯有透過即時的數位驅動策略，方可為組織達成永續經營的目標。而為有效掌握這波永續轉型趨勢，研華今年聚焦數位轉型與ESG永續議題，偕同台灣產業生態夥伴合作，以共同實現綠色轉型與永續目標。

研華近年積極以共創模式協同產業夥伴建構行業生態體系，今年亦延續過往模式，與偲倢科技、誠睿科技、漢門科技、譜威科技和科智科技等夥伴偕同合展五大方案，例如智慧工廠產線數位轉型方案（誠睿科技、漢門科技）、ESG永續和廠務環安衛解決方案（科智企業），智慧機械則有智慧設備監診方案、新一代EtherCAT超微型控制器等。