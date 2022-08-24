宏碁發表Chromebook Vero 514 機殼採用30%PCR

宏碁（2353）今（24）日發表全新Acer Chromebook Vero 514，為旗下Vero環保系列的第一款 Chromebook。全機大量採用再生材料，機身材質含30%的消費後回收塑料（PCR）。

宏碁指出，Vero環保系列提供消費者和企業用戶更多減少生態足跡的選擇，體現了宏碁公司致力於永續發展的承諾。Acer Chromebook Vero 514（CBV514-1H/T）採用全新設計，考量到完整的產品生命週期，設計上將更易於升級、維修、拆解和回收。全機大量採用再生材料：機身材質含30%的消費後回收塑料（PCR）、鍵盤含50% 消費後回收塑料（PCR）、觸控板表面100%使用海廢回收塑膠，而外包裝則是90%為再生紙。

宏碁資訊產品事業筆電產品總處長林恭正表示，宏碁致力於開發更加環保的產品，為消費者的事業、家庭和學校帶來正面生態影響力，以體現宏碁的Earthion使命；全新Acer Chromebook Vero 514的簡約、安全和速度，展現Vero環保系列專注強大生產力且關懷環境的理念，也正是宏碁實踐此一使命的全新一步。

全新Acer Chromebook Vero 514大量使用消費後回收（PCR）塑料，分別佔機殼和螢幕邊框材質的30%、鍵盤和揚聲器的50%。此外，Chromebook其內部風扇罩和 OceanGlass™觸控板皆使用海廢回收塑膠，不僅為觸控板所帶來平滑、玻璃般的質感及靈敏的觸感，更有助於減少海洋中的塑膠廢棄物。