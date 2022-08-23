快訊

白髮人送黑髮人…台南警曹瑞傑殉職 阿嬤一句話令人鼻酸

新北蘆洲傳槍響！聚眾鬥毆持刀對峙 員警連開5槍控制場面

林依晨曝女兒無遮正臉模樣 網友看到亮點驚呼：好可愛

SHOPLINE攜手Gogolook 採用Watchmen商譽保護服務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球智慧開店平台SHOPLINE宣布攜手Gogolook（走著瞧），獨家使用Gogolook 旗下「Watchmen 商譽保護服務」，為全台SHOPLINE 商家註冊「Whoscall 認證號碼」，商家來電或簡訊（限Android 系統）號碼顯示為經過認證的安全名單，提升顧客接聽率與回撥率，降低受騙風險。

Gogolook開發的Whoscall是全球有名的電話防詐App。目前研發的Watchmen商譽保護服務內有「偽冒偵測系統」，以AI技術即時偵測商家的電話號碼、簡訊和網址是否遭到偽冒，及早阻斷詐騙行為。SHOPLINE 與 Gogolook 協助品牌商家第一時間啟動防詐機制，提供消費者更安心的購物環境。

近年來，詐騙集團假冒不同企業進行電話詐騙或寄送釣魚簡訊，甚至利用「+886」開頭的變造號碼自柬埔寨等海外地區撥話至台灣，企圖騙取民眾個資以及錢財等不法行為屢見不顯。根據內政部警政署刑事警察局統計

今年詐騙案件，以「解除分期付款」為全部詐騙手法排名第一，是最常見的電商詐騙方式。根據Gogolook 官方統計，過去1年內全台有超過100間業者與機構曾有疑似被冒名的狀況。今年上半年，Whoscall已成功擋下超過100萬次疑似冒名的電話與簡訊。

SHOPLINE台灣總經理陳少勤表示，這是SHOPLINE 首次與資訊安全軟體開發業者合作，期望透過與 Gogolook獨家合作 Watchmen 商譽保護服務，提升商家在偽冒、風險管控、資安等措施防範，共同對抗詐騙，保障所屬權益。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，Watchmen 商譽保護服務主要幫助大型企業、中小型店家以及機構單位，即時針對潛在的偽冒詐騙主動出擊、捍衛品牌聲譽並贏得顧客信任。SHOPLINE 商家取得「Whoscall 認證號碼」後，來電或是簡訊通知將顯示為經過認證的名單，提升顧客接聽率與回撥率，降低詐騙風險。

詐騙集團 Whoscall 電商

延伸閱讀

防海外詐騙黑手伸入高雄山區 檢警赴偏鄉辦防詐宣導

影／擴大臨檢兼防詐 林口查獲4刑案27件違規改裝車

防止族人受騙變海外「豬仔」 高雄強化防詐識詐力度

常受騙？加入LINE官方「趨勢科技防詐達人」 可打擊詐騙廣告、假消息

相關新聞

信驊連續九年榮獲富比士亞洲最佳中小企業

信驊（5274）連續九年榮獲富比士雜誌所評選亞洲區10億美元以內最佳企業（Forbes Asia Best Under ...

大型3C通路首推團購 「超殺團購價」再推新品項

燦坤（2430）是國內最大3C通路龍頭，領先其他3C通路首推「團購」消費模式，燦坤在線上購物網站推出「燦坤揪團購」，以「...

SEMI攜台積電、104人力銀行 推高職技術人才就業計畫

SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展將於9月14日到16日之間盛大開展。今年「展望新世代人才培育論壇」邀...

鴻海舉辦高中生暑期量子營 引發學子對量子科技興趣

鴻海（2317）今（23）日表示，旗下鴻海教育基金會、臺灣大學-IBM量子電腦中心與台灣量子電腦暨資訊科技協會於8/15...

落實環境永續 元太科技獲全球首張電子紙模組碳足跡盤查證書

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（23）日宣布， 6.8吋電子書閱讀器模組與2.9吋電子貨架標籤模組通...

研調半導體成長動能放緩 下修資本支出至1855億美元

半導體產業景氣趨緩，幾家半導體廠削減今年資本支出，研調機構ICInsights調降今年全球半導體資本支出預估，預期將約1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。