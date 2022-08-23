SHOPLINE攜手Gogolook 採用Watchmen商譽保護服務

全球智慧開店平台SHOPLINE宣布攜手Gogolook（走著瞧），獨家使用Gogolook 旗下「Watchmen 商譽保護服務」，為全台SHOPLINE 商家註冊「Whoscall 認證號碼」，商家來電或簡訊（限Android 系統）號碼顯示為經過認證的安全名單，提升顧客接聽率與回撥率，降低受騙風險。

Gogolook開發的Whoscall是全球有名的電話防詐App。目前研發的Watchmen商譽保護服務內有「偽冒偵測系統」，以AI技術即時偵測商家的電話號碼、簡訊和網址是否遭到偽冒，及早阻斷詐騙行為。SHOPLINE 與 Gogolook 協助品牌商家第一時間啟動防詐機制，提供消費者更安心的購物環境。

近年來，詐騙集團假冒不同企業進行電話詐騙或寄送釣魚簡訊，甚至利用「+886」開頭的變造號碼自柬埔寨等海外地區撥話至台灣，企圖騙取民眾個資以及錢財等不法行為屢見不顯。根據內政部警政署刑事警察局統計

今年詐騙案件，以「解除分期付款」為全部詐騙手法排名第一，是最常見的電商詐騙方式。根據Gogolook 官方統計，過去1年內全台有超過100間業者與機構曾有疑似被冒名的狀況。今年上半年，Whoscall已成功擋下超過100萬次疑似冒名的電話與簡訊。

SHOPLINE台灣總經理陳少勤表示，這是SHOPLINE 首次與資訊安全軟體開發業者合作，期望透過與 Gogolook獨家合作 Watchmen 商譽保護服務，提升商家在偽冒、風險管控、資安等措施防範，共同對抗詐騙，保障所屬權益。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，Watchmen 商譽保護服務主要幫助大型企業、中小型店家以及機構單位，即時針對潛在的偽冒詐騙主動出擊、捍衛品牌聲譽並贏得顧客信任。SHOPLINE 商家取得「Whoscall 認證號碼」後，來電或是簡訊通知將顯示為經過認證的名單，提升顧客接聽率與回撥率，降低詐騙風險。