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安國旗下安格、展匯重大訊息待公布 24日同步停牌

經濟日報／ 記者李孟珊／即時報導

視訊轉換解決方案的晶片開發商安格（6684）、展匯科（6594）因有重大事項待公布，今（23）日公告，明（24）日將同步停牌，待重大訊息公布後，再申請恢復交易，市場推測，由於安格、展匯科皆為安國（8054）旗下子公司，不排除有收購或股權交換一事。

據悉，安格和展匯科皆為安國旗下轉投資，持股比分別為19.58%、49.99%，皆從事高速傳輸介面相關 IC，其中，安格主要產品包括視訊轉換晶片、高速訊號處理晶片及USB Type-C 視訊轉換晶片，近期隨著Type-C 趨勢成形，相關需求顯著成長；展匯科產品則多為HUB、記憶卡讀取晶片，以及影像處理器 ISP 相關產品。

從產業趨勢來看，根據IHS Markit 的研究報告指出，在2018至2023年間，預估USB Type-C全球設備數量將以複合年均成長率約45%成長，市場規模從2018年約11億台至2023年將增加至約68億台。

晶片 視訊

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