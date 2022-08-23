信驊連續九年榮獲富比士亞洲最佳中小企業

信驊（5274）連續九年榮獲富比士雜誌所評選亞洲區10億美元以內最佳企業（Forbes Asia Best Under A Billion）。

富比士雜誌(Forbes)每年評選出亞洲區營業額10億美元內表現最出色的中小型企業， 根據年營業額、獲利、股東權益報酬率、每股盈餘等眾指標，挑選出200家表現優異的中小企業（Best Under a Billion），今年上榜企業凸顯了後疫情時代新消費模式的轉變。

信驊科技今（23）日也參加證券櫃檯買賣中心舉辦之線上直播「櫃買市場業績發表會」，報告上半年整體財務成果，也重申2022年全年營運展望，受惠於整體伺服器市場需求及供應鏈回穩產能滿足情況下，營收年增率將優於原預估的45%。

信譁強調，為因應低碳永續，公司產品發展策略已由純伺服器應用BMC晶片朝向產品綜效平台建立（Platform Building）概念邁進，極大化產品深度以及客戶廣度，一方面擴大BMC晶片於伺服器市場以外包含交換機設備、存儲設備、及AI運算等應用，另一方面持續開發多種不同應用晶片包括AST1060 (Root of Trust)安全性晶片以及AST1030 mini BMC (Bridge IC)晶片，未來將不再侷限於伺服器市場之成長。

至於非BMC產品線，除視訊會議應用外，也多元的往浸潤式體驗如智慧廠區巡視、浸潤式旅遊及教育等元宇宙相關應用發展。