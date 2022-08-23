需求疲弱 第3季NAND Flash價格跌幅擴大13至18%

高通膨壓力持續使全球經濟疲弱，各消費應用需求自第2季起持續下修，預估至年底都將不見起色。集邦科技今（23）日發布最新調查指出，因儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場供過於求態勢日益嚴重，賣方不再堅持價格，導致第3季NAND Flash價格從原先預估季減8~13%，擴大至季減13~18%，且第4季跌勢恐將持續。

其中在Client SSD方面，由於教育用Chromebook及筆電（NB）出貨展望進一步下調，使得原先因應原料汙染而提前備貨的庫存反成為沉重負擔，各PC品牌客戶須持續消化上半年SSD庫存，導致第3季訂單下修。

集邦表示，由於176層client SSD產品供貨逐步放大，而176層QLC SSD成本結構進一步優化，成為價格下跌背景成因。同時，下半年長江存儲（YMTC）的client SSD低價搶市期望獲得更多筆電客戶採用，也讓價格跌幅擴大至季減10~15%。

Enterprise SSD方面，企業訂單需求隨著全球經濟放緩而趨於保守，第3季enterprise SSD採購動能有下滑跡象，同時中國雲端服務業者訂單亦未有起色。供應商所期待的新一代伺服器平台出貨一再遞延而失去需求支撐，導致下半年enterprise SSD市況不若上半年。

集邦表示，由於消費類產品的NAND Flash均價相對較低且需求展望差，供給方轉而希望透過加大enterprise SSD類別出貨，以支撐營收成長。觀察買方態度，在預期價格至少走跌至2023年第2季的心理因素下，採購行為並不因賣方積極推動而轉為熱絡，賣方只好釋放更多讓價空間，預估第3季合約價跌幅再擴大至季減10~15%。

集邦進一步指出，隨原廠持續放大wafer供應，長江存儲新廠產能也開始貢獻，SK海力士、三星、美光等業者種種產能規劃與技術推進節奏不因市況較差而改變。隨著庫存壓力與日俱增，原廠已有承受NAND Flash價格重挫侵蝕獲利的心理準備，預估第3季wafer合約價跌幅仍維持季減15~20%。