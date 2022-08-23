信驊：力拚今年營收年增優於45%

信驊（5274）董事長林鴻明今（23）日在「櫃買市場業績發表會」上表示，受惠於整體伺服器市場需求及供應鏈回穩產能滿足情況下，2022年下半年會優於上半年，全年營收年增為優於45%。信驊股價今日先蹲後跳，開盤下跌20元，隨後在買盤湧進下終場收在1,865元，上漲30元。

林鴻明坦言，雖然過去兩個月客戶取消訂單，預計第3季營收在第2季與第1季之間，仍然是不錯的成長幅度，第4季則受惠於mini BMC貢獻，訂單會慢慢回流，第4季將為全年最佳，下半年將優於上半年，整年度成長仍舊樂觀。

信驊表示，產品發展策略已經由純伺服器應用BMC晶片朝向產品綜效平台建立（Platform Building）概念邁進，極大化產品深度以及客戶廣度，一方面擴大BMC晶片於伺服器市場以外包含交換機設備、存儲設備、及AI運算等應用，另一方面持續開發多種不同應用晶片包括AST1060 (Root of Trust)安全性晶片以及AST1030 mini BMC (Bridge IC)晶片，未來將不再侷限於伺服器市場的成長。

信驊說，non BMC產品線除視訊會議應用外，多元的往浸潤式體驗（Immersive）如智慧廠區巡視、浸潤式旅遊及教育等元宇宙相關應用發展。

信驊表示，9月份將發布2021年度信驊科技永續報告書及ESG摘要報告，針對永續營運擘劃ESG規劃藍圖。針對環境及公司治理面向已完成ISO14064溫室氣體盤查以及ISO27001資安認證，未來將致力打造低碳定位，並規劃執行TCFD氣候變遷相關財務揭露，聚焦低碳永續以及綠色研發，回應投資人與客戶乃至於社會大眾對氣候變遷的重視；社會面向則以「永續人才在台灣」為核心，強化留才育才，多元共榮，提升關注員工福利與人才培育。

信驊已經連續16年營收與獲利成長，連續9年榮獲富比士雜誌所評選亞洲區10億美元以內最佳企業，未來將維持高度企業韌性、商業穩健度以及長期競爭力。