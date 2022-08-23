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友輝迎戰景氣走弱 攻車載及量子點膜迎未來榮景

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
光學膜廠友輝23日參加櫃買中心的線上業績發表會。記者李珣瑛／翻攝自OTC直播網站
光學膜廠友輝23日參加櫃買中心的線上業績發表會。記者李珣瑛／翻攝自OTC直播網站

友輝（4933）總經理吳昕杰今（23）日表示，友輝的客戶全都與面板相關，因此面板產業市況不佳，定會對友輝造成影響。幸而友輝採取分散各區客戶，加庫存管理因應。並與客戶密切合作開發和驗證新材料，以迎接下一波景氣榮景。

光學膜廠友輝今天參加櫃買中心的線上業績發表會，友輝今年第2季交出稅後純益1.19億元、EPS為1.49元，雙創近九年單季新高的佳績。僅管戰事、疫情增添2022年的營運不確定性，友輝將透過優化經營策略，創造產品價值及廣納優秀人才等措施降低企業經營風險。

吳昕杰指出，目前看來下半年景氣確實有些隱憂和阻力，尤其筆記型電腦從面板到下游成品的庫存都相對高，主要是疫情趨緩及通貨膨脹等因素影響，短期內將對產品需求和營收產生一定程度的影響。

不過，友輝這幾年積極發展多元化產品，包括筆記型電腦和車載應用產品占整體營收比重已達65%，相信未來在車載市場還有更多新的機會，公司會積極去爭取，並且持續投入研發於開發新產品，冀為未來帶來成長動能。

友輝研發副總經理辛隆賓表示，友輝積極開發綠能環保、輕薄型化新技術、新產品及先進製程技術，以滿足市場需求。去年結合在樹脂配方開發與多種塗佈技術能量，成功開發出滿足LCD顯器所需要的「高色彩飽和」、「高亮」與「輕薄」等需求光學膜產品，延伸出手機、平板、NB用業界亮度最高的增亮膜、亮度最高的增亮膜貼合產品（POP）。

並開發出業界光轉化率最高、且性能穩定厚度在100um以下的量子點膜。為因應Mini-LED的求，開發出超高性價比均光膜與QD/均光結合的多能型複合膜。

面板 疫情 營收

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