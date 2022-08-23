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集邦：Q3 NAND Flash產品價格跌幅13-18% Q4跌勢恐持續

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

由於高通膨壓力持續使全球經濟疲弱，各消費應用需求自今年第2季起持續下修，儘管伺服器需求雖穩，卻也進入庫存調節階段，使NAND Flash市場供過於求態勢日益嚴重，據TrendForce調查，由於賣方不再堅持固守價格跌幅，導致第3季NAND Flash價格從原先預估季減8-13%擴大至季減13-18%，第4季跌勢恐將持續。

TrendForce表示，Client SSD方面，由於教育用Chromebook及NB出貨展望進一步下調，使得原先因應原料汙染而提前備貨的庫存反成為沉重負擔，因此各PC品牌客戶須持續消化上半年SSD庫存，導致第3季訂單下修，而由於176層client SSD產品供貨逐步放大，而176層QLC SSD成本結構進一步優化，成為價格下跌背景成因。

同時，下半年長江存儲（YMTC）的client SSD低價搶市期望獲得更多筆電客戶採用，故TrendForce預估價格跌幅將擴大至季減10-15%。

Enterprise SSD部分，企業訂單需求隨著全球經濟放緩而趨於保守，第3季enterprise SSD採購動能有下滑跡象，同時中國雲端服務業者訂單亦未有起色。

另外，供應商所期待的新一代伺服器平台出貨一再遞延而失去需求支撐，導致下半年enterprise SSD市況不若上半年。

整體來說，由於消費類產品的NAND Flash均價相對較低且需求展望差，供給方轉而希望透過加大enterprise SSD類別出貨，以支撐營收成長。觀察買方態度，在預期價格至少走跌至2023年第2季的心理因素下，採購行為並不因賣方積極推動而轉為熱絡，賣方只好釋放更多讓價空間，預估第3季合約價跌幅再擴大至季減10-15%。

NAND Flash wafer也在終端需求展望低迷，模組廠仍不改少量購貨的策略，因而不會帶給wafer需求明顯支撐，原廠wafer仍在降價求售，且在需求展望轉好前，下半年wafer報價仍會逐季下挫。

TrendForce強調，隨著原廠持續放大wafer供應，長江存儲新廠產能亦開始貢獻，SK海力士、三星、美光等業者種種產能規劃與技術推進節奏不因市況較差而改變，因此在庫存壓力與日俱增，原廠已有承受NAND Flash價格重挫侵蝕獲利的心理準備，預估第3季wafer合約價跌幅仍維持季減15-20%。

SSD NAND Flash Flash

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