宏正成幸福企業典範 三度獲亞洲最佳企業雇主獎

亞洲資深人力資源專業雜誌刊物(HR Asia)上週 揭曉2022亞洲最佳企業雇主台灣企業獲獎名單,全球智慧製造及物聯網方案廠商宏正自動科技(ATEN)於330家企業中嶄露頭角,獲「2022亞洲最佳企業雇主獎」(HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022)。

宏正(6277)今年更勇奪「2022 WeCare最佳員工關懷獎」(WeCare Most Caring Companies Award)殊榮,榮獲雙獎肯定。

在充滿挑戰與不確定性的時代,宏正強調,致力於照顧員工,打造友善的職場環境並深獲外部評鑑肯定,透過「員工協助方案」與「健康職場專案」,持續強化員工歸屬感,打造幸福友善的工作環境,維持員工的活力與熱情。

「亞洲最佳企業雇主獎」及「WeCare最佳員工關懷獎」為亞太區人力資源管理領域最具權威指標性且規模最大的雇主品牌獎項之一,每年皆吸引包含Fortune世界500大企業加入評選。主要評選方式是透過員工匿名於評選系統線上進行評鑑,再由相關領域的學者及專家共同複評,評比指標包含「CORE」「SELF」以及「GROUP」,分別代表公司核心價值與文化組織、員工自身的情感歸屬與意願動機以及員工對於工作環境的感受與團體意識。

宏正今年為第三度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」的榮耀,在員工敬業度指標上高於台灣其他企業的平均值,成功脫穎而出。更值得一提的是,今年宏正摘下「WeCare最佳員工關懷獎」,成為台灣僅有14間獲獎企業之一,展現內部員工對於公司的高度信任與強烈的認同感。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示,感謝主辦單位給予宏正高度肯定,今年是宏正第三度榮獲「亞洲最佳企業雇主」這個榮耀,同時獲頒「WeCare最佳員工關懷獎」,高度展現宏正對於員工的重視與關懷。

陳尚仲表示,宏正除是新北市政府評選幸福企業第一名,也是台灣證交所公佈台灣高薪指數100的企業。宏正感謝公司全體同仁在疫情期間仍然敬業於工作,宏正在疫情期間也依然為員工加薪,員工福利不僅沒有縮減,還免費提供員工各項防疫設備與用品,更透過數位學習的方式,持續進行人才培育訓練;並透過「員工協助方案」與「健康職場專案」,提供員工健康安全的工作環境。

宏正表示,致力於打造友善幸福企業,視員工為家人,透過給予員工具市場競爭力的薪資與福利、豐富的教育訓練以及完整的學習發展制度,加上充分信任與授權,建立公司與員工之間緊密的情感連結,進而提升全體員工向心力。此外,宏正長期致力於全球佈局與跨國人才的相關培育,以實踐幸福企業為目標,聚焦於友善職場及永續經營,培養企業人才之韌性與敏捷,持續往世界級的最佳企業雇主邁進。