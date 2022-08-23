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大摩示警ABF載板已供過於求 大幅調降載板三雄目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

摩根士丹利證券最新報告指出，由於個人電腦（PC）、繪圖處理器（GPU）需求疲弱，甚至連伺服器也開始進行庫存調整，導致ABF載板此刻已略微供過於求。因此，價格正常化的速度可能高於預期。

大摩在這篇名為「ABF載板：進入過度供給的領域」的報告指出，ABF載板供過於求對台廠的影響大，其中尤以英特爾與輝達（nVidia）占比較高的欣興（3037）、景碩（3189）最受衝擊，因此全面調降三雄目標價，欣興、景碩、南電（8046）調幅各為25%、28%、34%。

報告指出，英特爾及輝達的供應商（如欣興及景碩）受到最大的衝擊。對於欣興來說，由於PC占ABF載板需求的50~60%，隨著PC的需求減弱，產能正在調整。至於景碩，據了解，輝達砍掉20~25%的第4季訂單，但景碩樂觀認為產能可由其他客戶填補。

報告指出，英特爾、超微及輝達已下調對於PC及遊戲GPU的展望，也略為下修對於伺服器的需求，主要是因為需求減緩及庫存增加。ABF製造商的財報也出現走弱的跡象，例如欣興的7月營收就略微下滑。

大摩的最新ABF供需模型顯示，在2022年，會出現多達1%的過度供給，到2025年，則會出現多達3%的過度供給。

景碩 欣興 輝達

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