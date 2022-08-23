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大型3C通路首推團購 「超殺團購價」再推新品項
燦坤（2430）是國內最大3C通路龍頭，領先其他3C通路首推「團購」消費模式，燦坤在線上購物網站推出「燦坤揪團購」，以「限量登記團購」的方式挑戰市場最低價。首波團購品項「燦坤獨家款羅技K400 PLUS無線觸控鍵盤」、「羅技Pebble M350鵝卵石無線滑鼠」，100位名額開賣隨即額滿！燦坤再加碼，於今（23）日推出第2波團購品項，並開放會員提供團購的「許願清單」。
本波開放登記的品項，選物以「開學季」出發，要幫助外宿族找到性能最高、且最便宜的「租屋神器」，包含：米家魔方延長線、聲寶8吋循環扇、Abee LED沉浸光護眼螢幕掛燈、Jabra Elite 4 Active藍芽耳機（闇黑色）等多種商品，品項多僅限80至100組的超低價。
燦坤表示，在「燦坤揪團購」網頁，按下「登記」即可連結至燦坤客服LINE，開放「許願清單」，讓會員許願希望能團購的商品，再由燦坤幫忙實現，網頁最下方也將列出下次團購的商品，讓會員能在心儀的商品開放團購時，手刀登記搶名額。
另外，燦坤也推出「留言板」機制，在「燦坤揪團購」首發商品秒成團後，不少會員也紛紛在留言板敲碗，留言表示「這肯定要買~團購價又更殺了」、「直接被燒一波」、「已私訊小編」。
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