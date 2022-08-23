全球電腦硬體領導品牌 微星進軍2022台灣機器人與智慧自動化展

2022台灣機器人與智慧自動化展將於8/24~8/27於台北南港展覽館盛大開幕，該展也是年度最大的智慧製造實體展覽會。微星（2377）不僅是全球電腦硬體的領導品牌，更以累積三十多年來的研發整合實力投入車載應用、商用解決方案、工業解決方案、雲端伺服器、機器人自動化、邊緣運算、嵌入式系統解決方案及智慧醫療照護等等各種領域，為智能生活及製造開創全新未來。

MSI微星科技協理黃亞密表示：「MSI微星科技投入服務型機器人的研發已經行之有年，透過各種場域的實證，我們成熟的整合能力已經獲得產業的肯定，同時也促進服務型機器人更全面快速地進入多樣化的應用領域。」

MSI微星科技本次展出三款兼具卓越品質、人性設計與風格時尚的機器人，且皆通過各種場域的使用認證，可以滿足各種自動化應用需求，協助減輕繁雜與重複的人力工作，同時也能幫助企業重新思考如何最佳化利用員工創造力和解決問題的能力。

智能基座機器人：可協作搬運重達150KG的貨物，正面和背面擁有 2 個全新 LDS雷射導航系統與Intel® RealSense™深度攝像頭，具備完全自主辨識環境可進行自辨測量地圖，可在任何的環境中設定行進路線，搭配高精準度的定位科技，當前方有障礙物也能敏銳地避開。搭配智能高效快充技術，可在2小時內快充至100%，加上本身擁有低電量自動充電模式，機器人自主回充，高效快充，隨時保持最佳狀態。

為了能符合半導體廠對於設備之嚴格要求，取得德國萊因TÜV機構驗證，智能基座機器人通過SEMI S2設備安全衛生環保基準的認證，對於進入半導體設備產業有更多機會與優勢，可滿足半導體設備在晶圓生產過程的品質與安全需求。

智能防疫消毒機器人：是一款自主式移動紫外線殺菌機器人，擁有完善AMR智慧路線規劃系統，內部裝有SUPER級253.7nm波長UVGI紫外線殺菌照射光可通過計算數據進行大範圍的消毒作業，有效消滅環境中病菌，無需使用化學藥品，不會產生表面污染。且通過法國Texcell實驗室驗證，在研究條件下30 秒內有效消滅SARS-COV2病毒。

智能物流機器人：以智慧櫃和智慧自主移動機器人為理念，擁有完善的AMR智能交通系統和多種傳感設備，提供優質服務，確保所有貨物安全保存和檢索。具備後台管理系統和遠程控制，擁有多重身份辨識和24HR安全監控，不僅如此更是導入了AI智慧系統，可以語音提醒、多色狀態指示燈號、跨樓層配送、低電量自動回充且可以實現無人配送服務。