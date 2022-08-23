落實環境永續 元太科技獲全球首張電子紙模組碳足跡盤查證書

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（23）日宣布， 6.8吋電子書閱讀器模組與2.9吋電子貨架標籤模組通過ISO 14067：2018產品碳足跡國際標準證書，亦為全球首度通過碳足跡標準查證的電子紙模組。每一片6.8吋電子書閱讀器模組碳足跡為3.3公斤CO2e；每一片2.9吋電子貨架標籤碳足跡為0.59公斤CO2e。

元太科技為落實2040年淨零碳排（Net Zero）與2030年R100的兩大環境永續發展目標，積極從產品設計、以及生產製造流程進行改善，實行碳足跡盤查能更明確說明電子紙產品所產生的碳排放數據，作為未來進行節能減碳之參考依據。本次碳足跡盤查挑選市場廣泛使用的產品的6.8吋電子紙閱讀器模組、以及2.9吋電子貨架標籤模組，進行盤查及認證其產品生命週期內包含原料取得、製造階段的所有溫室氣體。

盤查範圍涵蓋最重要的關鍵性零組件電子墨水薄膜（FPL）的產品碳足跡、原物料的製造、取得及其運輸的調查、以及產品製造（包含能資源使用及廢棄物處理）的自願盤查等兩大調查邊界。而碳足跡驗證路徑則從新竹廠區的產品設計、原物料採購及規劃運輸物流，林口與美國等兩廠區的電子紙材料生產製造，乃至揚州廠的電子紙模組製造。

元太董事長李政昊表示：「雖然元太科技所開發的電子紙因超低耗電的特性，已具備低碳排的環境友善效益，但面對全球淨零碳排的挑戰，我們必須採取更積極的做法，推動減碳行動。碳足跡盤查能從電子紙材料與模組的生產製造過程中，明確獲知產品所產生的碳排放數據，藉此建立電子紙產品的碳足跡方法學，同時檢視及改善產品設計及製造流程，進一步降低產品碳足跡。我們期許不僅研發與製造綠色電子紙產品，打造低碳的智慧顯示裝置外，也透過推動低碳綠色製程，降低溫室氣體對於環境衝擊。」

BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛表示：「面對國際永續及碳管理的挑戰、歐盟碳邊境調整機制、美國碳關稅及綠色供應鏈減碳要求，企業進行組織碳盤查與產品碳足跡，除了有助於組織內部永續推動，更是成為未來全球供應鏈競爭的基本條件。元太科技的產品碳足跡通過國際標準權威BSI第三方查證，將有助於確保數據的準確性，並提升對利害關係人之公信力。」

元太科技本次採用ISO 14067：2018 碳足跡查證標準，依完整性、一致性、準確性、相關性及透明化等原則彙整相關資訊，並詳細規範產品生命週期溫室氣體排放及衝擊評估。由英國標準協會（British Standards Institution，BSI）進行第三者外部查證確信相關數據及佐證資料，並獲得合理保證等級之查證聲明書。

除了電子紙模組碳足跡調查外，在電子紙顯示器產品的長期使用，相對於紙張與LCD顯示器，亦具備顯著的低碳效益：

以一間有125家分行的金融機構為例，在導入電子紙筆記本後，每年可以減少使用1,650萬張的A4紙張，每年間接降低1,100噸的二氧化碳排放。

過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是LCD平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。

過去7年，全球已安裝約6億個約3吋左右的電子紙標籤。假設每天更換4次價格資訊計算，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。

若以10吋電子紙廣告牌取代同尺寸LCD廣告牌，持續使用5年且每天更換4次顯示畫面，每一度用於生產這些電子紙的電力，相對為地球節省了400度電力消耗。

低耗電的電子紙應用於智慧公車站牌，結合太陽能電力供應的電子紙看板， 100%使用再生能源，成為全球推動淨零碳排的智慧交通解決方案。