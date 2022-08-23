落實環境永續 元太科技獲全球首張電子紙模組碳足跡盤查證書
全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（23）日宣布， 6.8吋電子書閱讀器模組與2.9吋電子貨架標籤模組通過ISO 14067：2018產品碳足跡國際標準證書，亦為全球首度通過碳足跡標準查證的電子紙模組。每一片6.8吋電子書閱讀器模組碳足跡為3.3公斤CO2e；每一片2.9吋電子貨架標籤碳足跡為0.59公斤CO2e。
元太科技為落實2040年淨零碳排（Net Zero）與2030年R100的兩大環境永續發展目標，積極從產品設計、以及生產製造流程進行改善，實行碳足跡盤查能更明確說明電子紙產品所產生的碳排放數據，作為未來進行節能減碳之參考依據。本次碳足跡盤查挑選市場廣泛使用的產品的6.8吋電子紙閱讀器模組、以及2.9吋電子貨架標籤模組，進行盤查及認證其產品生命週期內包含原料取得、製造階段的所有溫室氣體。
盤查範圍涵蓋最重要的關鍵性零組件電子墨水薄膜（FPL）的產品碳足跡、原物料的製造、取得及其運輸的調查、以及產品製造（包含能資源使用及廢棄物處理）的自願盤查等兩大調查邊界。而碳足跡驗證路徑則從新竹廠區的產品設計、原物料採購及規劃運輸物流，林口與美國等兩廠區的電子紙材料生產製造，乃至揚州廠的電子紙模組製造。
元太董事長李政昊表示：「雖然元太科技所開發的電子紙因超低耗電的特性，已具備低碳排的環境友善效益，但面對全球淨零碳排的挑戰，我們必須採取更積極的做法，推動減碳行動。碳足跡盤查能從電子紙材料與模組的生產製造過程中，明確獲知產品所產生的碳排放數據，藉此建立電子紙產品的碳足跡方法學，同時檢視及改善產品設計及製造流程，進一步降低產品碳足跡。我們期許不僅研發與製造綠色電子紙產品，打造低碳的智慧顯示裝置外，也透過推動低碳綠色製程，降低溫室氣體對於環境衝擊。」
BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛表示：「面對國際永續及碳管理的挑戰、歐盟碳邊境調整機制、美國碳關稅及綠色供應鏈減碳要求，企業進行組織碳盤查與產品碳足跡，除了有助於組織內部永續推動，更是成為未來全球供應鏈競爭的基本條件。元太科技的產品碳足跡通過國際標準權威BSI第三方查證，將有助於確保數據的準確性，並提升對利害關係人之公信力。」
元太科技本次採用ISO 14067：2018 碳足跡查證標準，依完整性、一致性、準確性、相關性及透明化等原則彙整相關資訊，並詳細規範產品生命週期溫室氣體排放及衝擊評估。由英國標準協會（British Standards Institution，BSI）進行第三者外部查證確信相關數據及佐證資料，並獲得合理保證等級之查證聲明書。
除了電子紙模組碳足跡調查外，在電子紙顯示器產品的長期使用，相對於紙張與LCD顯示器，亦具備顯著的低碳效益：
以一間有125家分行的金融機構為例，在導入電子紙筆記本後，每年可以減少使用1,650萬張的A4紙張，每年間接降低1,100噸的二氧化碳排放。
過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是LCD平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。
過去7年，全球已安裝約6億個約3吋左右的電子紙標籤。假設每天更換4次價格資訊計算，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。
若以10吋電子紙廣告牌取代同尺寸LCD廣告牌，持續使用5年且每天更換4次顯示畫面，每一度用於生產這些電子紙的電力，相對為地球節省了400度電力消耗。
低耗電的電子紙應用於智慧公車站牌，結合太陽能電力供應的電子紙看板， 100%使用再生能源，成為全球推動淨零碳排的智慧交通解決方案。
為邁向2040 Net Zero與2030 RE 100等兩大永續目標，元太科技未來將依新開發的電子紙技術與產品的特殊性進行碳足跡盤查，依此提供客戶電子紙產品碳足跡框架，進行低碳的終端產品設計與開發。同時，元太科技基於電子紙生態圈的經營策略，也將協助供應商進行減碳行動，供應商與客戶均可採用現有符合ISO 14067碳足跡標準的E Ink電子紙產品的碳足跡方法學，再次計算產品碳足跡，展現價值鏈的減碳成果。
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