新北國際採購商洽會 帶領百家本土廠商與11國買主洽商

新北市政府今（23）日起連續二日舉辦「2022新北市國際採購商洽會」，今年以5G及AIoT串聯「智慧觀光與零售」、「智慧車聯與電動車」、「智慧製造」、「智慧健康」及「金融科技」五大洽談主題，包括華電聯網、技嘉科技、宏達電等廠商都出席，擴大國際市場布局。

本次採洽會為期兩天，總計邀請包含立陶宛、義大利、巴西、日本、韓國、新加坡、印尼、越南、印度及斯里蘭卡等11國買主參與，其中包含印尼五大電信運營商之一的Telkom Indonesia、日本七大綜合商社之一的住友商事株式會社等。

另外，今年也邀請五家針對元宇宙、金融科技及智慧城解決方案有採購需求的買主，與台灣業者進行對接，希望藉由本次的活動找到合作夥伴，佈局全球5G和元宇宙應用市場。本次洽談出席廠商包括華電聯網、技嘉科技及宏達電等。

新北市長侯友宜致詞時表示，新北市政府主辦的國際採購商洽會系列活動至今已邁入第十年，，許多新北廠商可以透過這個平台，讓國際買主可以看到新北廠商及新北市發展，依往年經驗推估至少創造約10億至15億元媒合成效。他也再強調，自己將新北市當作大台北發展中心，「新北好，北台灣才會好」。

侯友宜隨後在活動現場率先體驗各項產品，如華電聯網透過以數位分身技術體驗淡海C-ITS場域3D平台，體驗智慧道路管理方式；技嘉科技透過人臉辨識與醫務一體機，有助於遠距醫療的推動；以及打破空間和裝置藩籬，隨心遨遊在無垠虛擬空間裡宏達電的VIVERSE元宇宙平台。

而侯友宜上周也獲國民提名參選，正式參選新北市長；第二任是否祭出新產業政策，他受訪時回應，將延續市政建設及產業政策，招商一條龍已招來3,300億元的投資額，未來面對六大產業布局，每個產業發展面向都會逐一提出說明。