台灣大前進偏鄉撒播程式種子 弭平城鄉數位落差

台灣大基金會連續六年舉行「Coding Fun偏鄉玩程式」活動，今年營隊包含贊助雲科大資工系舉辦的雲林義賢國小場次，以及三場基金會自辦的宜蘭南澳國小、南投德興國小、澎湖隘門國小場次，一共94位學生參與，70位志工帶領偏鄉學童從遊戲營隊中學習寫程式，培育程式邏輯思考能力。

「Coding Fun偏鄉玩程式」今年最後一場暑期營隊於澎湖隘門國小舉行，並於今（23)日舉辦成果發表會，經過3天的努力，小朋友協力設計出一輛輛外型特殊的自走車，挑戰誰的自走車能最快走出迷宮。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，「Coding Fun偏鄉玩程式」計畫透過兩階段模式，讓程式教育在偏鄉紮根，除了舉辦暑期營隊啟發偏鄉學生程式邏輯概念，後續再加上1年在地師資培育計畫，讓老師為在地學生提供程式教育，持續擴大影響力。去年受疫情影響，營隊活動被迫停辦，很高興今年再次恢復實體活動，並且首度前進離島，期盼孩子們能從活動中找到成就感，開啟未來更多發展的機會。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩也親自到澎湖隘門國小參與活動，下場與學童進行自走車PK賽。

蔡祈岩員向在場學童分享，他小學五年級參加了「電腦程式設計」聯課活動後，程式設計的種子就在心裡萌芽，國中、高中他都繼續把寫程式、玩電腦當作一項重要的課外活動，一路就讀到交大資工系，還做出了風靡亞洲的暢銷遊戲「決戰俄羅斯」，同時拿到全國大專杯程式設計競賽第一名。

40年前國小老師的一個嘗試，讓資訊的種子在蔡祈岩身上長成大樹，並開啟充滿熱情的職業生涯，他表示，「我非常支持『Coding Fun偏鄉玩程式』，希望我們在小朋友心中播下的程式設計種子，能夠成長茁壯，讓更多孩子找到自己的熱情。」也替台灣培養更多的優秀資訊人才。

參加「Coding Fun偏鄉玩程式」營隊的南澳國小同學小凡，每天都很期待早點見到志工哥哥、姊姊，和同學與志工們一起打造自走車；而來自台灣大IT團隊的志工吳竹松也表示，雖然營隊只有3天，但希望幫助孩子打開科技啟蒙之門，未來繼續探索程式的奧妙，也期待明年再來參加活動。

台灣大基金會「Coding Fun偏鄉玩程式」計畫從2017年至今，舉辦20場實體營隊及6場線上程式課程，共有716位學生參加，並投入396位志工，透過課程教導學童設計自走車、迷宮、寫程式，啟發學童對於數位科技的興趣。除了實體課程，台灣大也與中華民國愛自造者學習協會合作開發「PAIA機器學習線上平台」，提供線上學習課程，透過自走車、3D賽車等多款遊戲，將機器學習、人工智慧的應用概念融入其中，平衡偏鄉教育資源不足與數位落差的問題。PAIA平台自2020年3月上線，截至目前共8,122人次於官網註冊或下載離線版，AI遊戲共執行69,764次。

從2017年開始，每年「Coding Fun」營隊結束後，台灣大基金會持續進行一年師培計畫，提供每所學校10萬元經費，支持學校老師參加科教培育計畫，讓老師具備自主開課能力，指導更多在地學生，從2017年起到2022年，台灣大基金會已培育26位老師自主開課，截至2021年已開設356堂課、受惠學生6,550人次，擴大在偏鄉播下程式教育的種子，為下一代從小建立科技素養，培養新生代的科技人才。