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美系外資認為載板供過於求 調降ABF三雄目標價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

受到PC和GPU需求疲軟的影響，美系外資在最新報告中修正載板的需求，認為目前ABF基板市場目前略有供過於求的現象，雖重申ABF三雄中立評等，但調降目標價，欣興（3037）由240元調降至180元；南電（8046）由420元降至275元；景碩（3189）目標價由185元下修至132元。

美系外資表示，根據修訂後的ABF供需預估，ABF基板市場目前處於輕微供過於求的狀態，主要是考量PC和GPU需求疲軟，庫存調整導致供應略有過剩，不過，美系外資認為，這也將導致定價開始正常化的速度比預期快，預估將從2023年開始出現下行。

美系外資指出，包括英特爾、AMD、NVIDIA在最近的財報電話會議上都調降對PC、遊戲GPU的展望，還有伺服器的需求，主要原因為需求疲軟及庫存增加；另外，ABF基板製造商的營運數據也出現疲軟，欣興7月營收略有下滑 。

美系外資根據最新ABF供需模型預估，2022~2025年將供給過剩，預估2022年供過於求約1%，2025年則增至約3%，美系外資認為，今年第4季起，售價可能不再上漲。

美系外資重申欣興、南電、景碩中立評等，但分別調降目標價，欣興目標價由240元降至180元；南電目標價由420元調降至275元；景碩目標價由185元下修至132元。

外資 欣興

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