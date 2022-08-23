憂通膨勝於經濟衰退 三原因對科技影響有望較小

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，投資人可能擔心利率上升及經濟衰退間搖擺不定，由於科技類股對利率變化較敏感加上考量科技業務的韌性，相較於潛在衰退的影響，更擔心通膨。就通膨來說，最近一期的CPI數據低於預期，聯準會及各國央行著手應對通膨，這是令人鼓舞的，通膨正在觸頂、央行的政策行動正逐步產生預期的經濟活動放緩效果，隨著經濟活動放緩，預計之後通膨將降溫，聯準會有望放緩升息步伐。

強納森‧柯堤斯說，市場另一個擔憂是經濟衰退，但可能出三項原因，對於科技業的影響有望相對較小。

第一、科技產業是「企業必需品業務」(enterprise staples businesses)，舉例來說，如果企業停止微軟訂閱，將影響營運。隨著營運模式轉向軟體即服務(SaaS)，與過去週期相比，現今的科技產業更多是由較具韌性、經常性收入來源所主導，許多高品質的軟體公司具有低流失率及高定價能力，客戶要維持營運，必須持續使用這些軟體，因此，萬一經濟陷入衰退，儘管這些公司的新業務可能會放緩，但既有業務即使在經濟衰退期仍將維持成長。

第二、許多半導體設備及汽車代工(OEM)企業仰賴運作良好的供應鏈，許多公司都有大量的不可取消積壓訂單，即使新訂單趨緩也能夠提供一些能見度及韌性。

第三、在衰退環境，高品質、具獲利能力、具結構成長潛力及定價能力的企業將較受市場青睞。

強納森‧柯堤斯表示，就財報公布狀況來看，獲利預警的狀況相較於過去景氣顯著放緩階段仍較少，而且，觀察已公布財報的企業及資訊長調查結果顯示，數位轉型支出仍穩健，企業持續實踐它們在疫情流行期間啟動的數位規劃。

企業方面並沒有恢復至疫情前的狀況，混合式的工作模式將是長期趨勢，許多企業允許員工永久或者部分時間在家工作，軟體及IT服務公司持續增長。壓力較大的是在消費領域，隨著民眾恢復外出及親身體驗，減少串流媒體、電子商務及線上遊戲活動，電子商務及遊戲將回歸趨勢成長。當然，短期而言，疫後活動的恢復，對於以消費者為中心的疫情贏家帶來逆風。

強納森‧柯堤斯表示，目前西方國家已經很大程度重新開放，然而，生產地如馬來西亞、越南及中國大陸仍在掙扎、無法完全開放，一些防疫限制仍然存在，特別是實施清零政策的大陸，因此，西方國家重新開放帶動需求與生產地的供給之間存在不平衡，帶來通膨壓力，俄烏戰爭也推升能源成本。

不過，這現象並不認為通膨是結構性且永久。聯準會透過利率行動來緩解當前的通膨壓力是必要，然而，回顧後伏克爾時代普遍較低且下降的通膨環境是全球化的結果，科技帶動的生產力提升尚未告一段落。最終數位轉型有自然通縮效果，人工智慧和機器學習的出現將使人力資本的生產力顯著提高，而且，雲端運算更廣泛的採用所帶來的通縮力量仍處於早期階段，最後，未來量子電腦的到來可能會驅動顯著的生產力提升。