快訊

殺警凶嫌變裝後畫面曝光！疑搭計程車到赤崁樓 警方晚間清查轄區醫院

聯發科第5屆「智在家鄉」 決賽團隊揭曉

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科今日公布第五屆「智在家鄉」數位社會創新競賽進入決選隊伍，入圍的團隊將於年底角逐首獎100萬元的殊榮。右為聯發科董事長蔡明介。圖／聯發科提供
聯發科今日公布第五屆「智在家鄉」數位社會創新競賽進入決選隊伍，入圍的團隊將於年底角逐首獎100萬元的殊榮。右為聯發科董事長蔡明介。圖／聯發科提供

第五屆聯發科（2454）「智在家鄉」數位社會創新競賽，今天公布入圍決賽的21組團隊名單。本屆賽事徵件期間適逢確診隔離與停課高峰期，然而各地參賽仍相當踴躍，總共有來自全臺157個不同鄉鎮，總共297組團隊提出作品。

聯發科表示，這次參賽作品，關心的範疇反映出臺灣所面臨的挑戰與轉機，包括環境永續、高齡化人口、長照醫療、城鄉差距、傳統產業創新等重大議題，解方的創意各見巧思，同時公私協作，公部門提供民間團隊資訊奧援的案例也越來越多，可見數位科技扮演整合創新能量的吃重角色。

從參賽作品中也能觀察到臺灣社會對當下問題的回應，例如近兩年就有不少團隊提出疫情影響下長照與醫療的對策。今年投稿作品中更有相當比例關注淨零碳排（Net Zero）的主題，提出帶來直接或間接效益的創意構想。

本屆入圍作品中，即有提出碳盤查系統的解決方案，並以大學作為示範案例，嘗試建立碳足跡資料的整合。面對極端氣候的變化，智慧農業與氣候風險管理相關作品也有多件入圍，顯示此領域的應用模式已經有較高的成熟度。此外結合元宇宙概念的地方創生、開創運動員事業第二春、登山急難救援的定位工具等，也都是具有亮點的入圍作品。

聯發科董事長蔡明介表示：「聯發科企盼智在家鄉活動不僅激發民眾看見家鄉問題、結合智慧科技解決在地問題，更成為愛鄉之士推進社會永續共好的行動力。多年來觀察到參賽民眾以創新思惟、借助數位科技解決在地問題的動能，而近來以淨零碳排為目標，期與環境永續共好，也在各個領域中逐步獲得實踐，蔚為全民共識」。

入圍的團隊除獲得入圍獎金外，並將開展培訓與導師陪伴計畫，由聯發科技高階主管加入專業導師的行列，輔助提案的完整及優化，最後於年底角逐首獎100萬元的殊榮，各入圍團隊也有機會爭取後續落地計畫的支持。

長照 疫情 聯發科

延伸閱讀

鄭運鵬宣布新團隊成員 林飛帆接政策平台召集人

安聯投信：個股表述、表現分化明顯

聯發科（2454）不看盤輕鬆獲利40％ 專家：掌握存股策略和3原則

更方便！聯發科成功讓智慧手機直連衛星訊號 上網不中斷

相關新聞

IC設計公司考慮要求台積電將明年成熟製程報價漲幅減至3%

集微網消息，據台媒《電子時報》報道，業內消息人士透露，IC設計公司正在考慮與台積電就明年代工的價格重新談判。這些IC設計公司希望將45nm和28nm等成熟工藝的報價漲幅減至3%，以緩解終端需求低迷期間的成本壓力。

看完這五題 一次搞懂Web3.0在說啥

Web3.0堪稱近來熱門關鍵字之一，有人稱它是元宇宙裡的關鍵基礎建設，一起來了解關於Web3.0的二、三事。

四川限電減產 8月下旬面板報價32吋先止跌

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓今（22）日表示，四川與重慶接連宣布限電措施，影響當地大世代面板產線，將於...

傳華碩下半年再推新手機 由鴻海子公司代工

品牌大廠華碩（2357）除了推出Zenfone 9、電競手機ROG Phone 6外，傳出下半年在中國大陸會再推出2款新...

2022 O-RAN聯盟大會 和碩秀5G專網、節能減碳方案

代工大廠和碩（4938）今（22）日宣布，在今年由耀睿 (Auray) 開放測試與整合中心(OTIC)舉辦的2022 O...

宏碁、長庚與國衛院 要打造肥胖預測系統

智慧醫療正夯，人工智慧研究DNA到RNA與蛋白體的「遺傳訊息流動」，可以精準預測肥胖疾病！長庚醫療體系主委程文俊22日強調，肥胖一直是台灣醫界頭痛的問題，透過長庚、宏碁與國衛院三強才能打造出智慧預測系統

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。