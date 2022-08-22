8月下旬面板報價出爐 32吋及50吋電視面板止跌

集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓今（22）日表示，四川與重慶接連宣布限電措施，影響當地大世代面板產線，將於主要尺寸32吋及50吋電視面板，帶來價格止穩的喘息空間。

范博毓表示，電視需求仍處於低迷，庫存去化仍是品牌客戶的首要目標，面板廠雖然持續進行產能的調控，但仍不易幫助價格跌勢的收斂。值得注意的是8月中起四川與重慶接連宣布限電措施，影響位於當地大世代G8.5/G8.6/G8.7面板產線的生產，預期對於主要在該幾座產線生產的主要尺寸32吋與50吋，帶來價格止穩的有效喘息空間。

范博毓指出，目前估計8月的價格跌幅上，預期32吋與50吋受益於限電措施，價格將出現持平。至於其他尺寸上，43吋及55吋預計均下跌3美元，65吋與75吋價格下跌壓力相對較沉重，65吋估跌10美元，75吋跌14美元。後續仍需觀察限電措施是否有可能持續延長，如果時間拉長至9月，預期對於面板價格的支撐力道將更為顯著。

在監視器（Monitor）面板也同樣正面臨需求疲弱的壓力，加上近期部份品牌客戶著手進行庫存與面板訂單的調控，價格仍有下探的空間，范博毓說，面板廠已逐漸開始面臨跌破現金成本壓力，同時開始陸續進行產能的調節，預期部分機種的跌幅有開始收斂的趨勢，目前預期8月20吋以下尺寸下跌1美元，21.5吋跌2~3美元，23.8吋與27吋下跌3~4美元。

由於筆電面板需求仍處於低迷，但面板廠持續進行減產也有助於價格跌勢的收斂，目前預期8月11.6吋跌0.1美元，14吋/15.6吋HD TN面板預計跌約1.2~1.5美元。14吋/15.6吋FHD IPS面板預計跌2.3~2.5美元，亦開始出現跌幅收斂的趨勢。