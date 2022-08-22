傳華碩下半年再推新手機 由鴻海子公司代工
品牌大廠華碩（2357）除了推出Zenfone 9、電競手機ROG Phone 6外，傳出下半年在中國大陸會再推出2款新手機，並且由鴻海（2317）旗下子公司、深圳富泰宏精密工業組裝。
華碩上月正式發表Zenfone 9 系列智慧手機，機種並收斂至一款，新機主打5.9吋小尺寸、旗艦配備及單手設計，並搭載高通 Snapdragon 8+ Gen 1 5G旗艦處理器。另外也推出電競手機ROG Phone 6。
不過根據中國大陸微博爆料，華碩似乎還有新手機準備中，華碩有2款手機被發現出現在中國大陸的手機產品認證網站，外傳可能是ROG Phone 6s升級版，或是首次搭載聯發科天璣9000+版本的ROG Phone 6。也有傳聞指出，華碩預計將在9月推出此款搭載聯發科（2454）天璣9000+的ROG Phone 6系列手機。
根據中國大陸的手機產品認證網站指出，華碩這兩款手機均由鴻海旗下子公司、深圳富泰宏精密工業組裝。不過新產品相關細節，仍待華碩正式對外宣布。
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