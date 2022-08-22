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三星A系列出擊 A13、A23預計9月起在台上市

經濟日報／ 記者陳昱翔／即時報導

三星電子今（22）日宣布A系列以親民價格即能享有Galaxy創新體驗，深受消費者青睞。根據市調機構統計，今年6月台灣智慧型手機熱銷排行中，共有7支A系列打入Top 20榜單，高人氣可見一斑。看好中階智慧型手機市場，台灣三星宣布再引進Galaxy A13｜A23 5G兩款生力軍機種，以5,000萬高畫素主鏡頭、最大6.6吋大螢幕、5,000mAh大電量等特色，陪伴消費者盡情玩樂、分享生活。

Galaxy A13 5G預計9月1日起於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市，共有潮黑豆豆、霧藍豆豆、沁白豆豆三色，並推出4GB+64GB、4GB+128GB兩款機型，建議售價分別為NT$6,990、NT$7,990。Galaxy A23 5G則於9月16日起於全台三星智慧館、三星商城及各大指定通路陸續上市，推出潮黑豆豆、霧藍豆豆、蜜桃豆豆三種顏色，以及4GB+64GB、6GB+128GB兩種版本供選擇，建議售價分別為NT$8,990、NT$9,990。喜迎新機登台，即日起至9月30日前購買Galaxy A13 5G，或於10月15日前購買Galaxy A23 5G，即贈15W快充通用型旅充頭（建議售價NT$490）及YouTube Premium免費試用二個月。

三星電子指出，身處社群世代，每天照片貼文、限時動態、Reels短影片時刻發不停，優質相機絕不可少。 Galaxy A13｜A23 5G具備5,000萬高畫素主鏡頭，為用戶捕捉精湛細節，如擺盤豐盛精緻的咖啡廳下午茶、寵物可愛毛茸茸的模樣，都能完整紀錄；前置鏡頭可套用多種濾鏡、美顏自拍或錄影，秀出百變面貌，素顏也能打造自信LOOK。A23 5G主鏡頭升級搭載OIS光學防手震功能，夜間拍攝市區潮景或行走中隨意街拍，皆能擁有清晰穩定的拍攝效果；123度超廣角鏡頭更輕鬆將畫面一網打盡，與大群好友團體出遊、或收藏海天一色的戶外美景，皆能一鏡全收錄。

4G 三星電子 5G

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