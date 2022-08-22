聯發科「智在家鄉」決賽團隊 今揭曉

聯發科（2454）於今(22)日公布，第五屆「智在家鄉」數位社會創新競賽的21組決賽團隊揭曉，該公司指出，本屆賽事徵件期間適逢確診隔離與停課高峰期，但各地參賽仍踴躍，總共有來自全台157個不同鄉鎮，總共297組團隊提出作品。作品關心的範疇反映出台灣所面臨的挑戰與轉機，包括環境永續、高齡化人口、長照醫療、城鄉差距、傳統產業創新等重大議題。

聯發科提到，從參賽作品中也能觀察到台灣社會對當下問題的回應，例如近兩年就有不少團隊提出疫情影響下長照與醫療的對策。今年投稿作品中更有相當比例關注淨零碳排（Net Zero）主題，提出帶來直接或間接效益的創意構想。在本屆入圍作品中，即有提出碳盤查系統的解決方案，並以大學為示範案例，嘗試建立碳足跡資料整合。面對極端氣候的變化，智慧農業與氣候風險管理相關作品也有多件入圍，顯示此領域的應用模式已經有較高的成熟度。

聯發科董事長蔡明介表示，該公司企盼智在家鄉活動不僅激發民眾看見家鄉問題、結合智慧科技解決在地問題，更成為愛鄉之士推進社會永續共好的行動力。多年來觀察到參賽民眾以創新思惟、借助數位科技解決在地問題的動能，而近來以淨零碳排為目標，期與環境永續共好，也在各個領域中逐步獲得實踐，蔚為全民共識。

這項競賽入圍的團隊除獲得獎金外，並將開展培訓與導師陪伴計畫，由聯發科高階主管加入專業導師的行列，輔助提案的完整及優化，最後於年底角逐首獎100萬元，且各入圍團隊也有機會爭取後續落地計畫的支持。