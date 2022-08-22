中嘉強打遠端操控智慧遙控器 推升智慧家產品年增七成

搶攻家戶市場，中嘉寬頻表示，積極拓展智慧生活領域，提供多樣化的智慧產品服務，打造省心便利的居家生活，上月推出「智慧遙控器」新方案，申辦的高資用戶占比超越50%，更推升7月份Home+智慧家系列產品新申辦件數較上半年月均成長70%。

中嘉寬頻表示，為擴展多元便利的物聯網應用情境，推動Home+智慧家系列產品，結合自有APP裝置，提供整合性服務，在抗通膨的時代下，不需要花大錢，即可讓既有家電一秒升級變聰明，輕鬆解決操作痛點，且提供專業的到府安裝及教學服務。

瞄準炎夏商機，中嘉寬頻表示，以打造舒爽的夏日生活為出發點，持續力推「智慧遙控器」方案，除幫助用戶一秒升級既有家電，還整合「遠端操控、智慧排程、語音控制」三大特色，提升居家生活體驗。

中嘉寬頻表示，透過Home+智慧家APP「遠端操控」，可隨時隨地控制家電，出門在外也能提前開啟冷氣降溫，運用APP「智慧排程」功能，提前設定家電任務，定時開關冷氣與電扇，還能串聯「Google Nest Mini智慧音箱」，使用懶人必備的「語音控制」功能，免起身、免動手，一句話就能讓家電動起來，宅在家追劇放鬆超簡單

中嘉寬頻宣布，本月強打「智慧遙控器」方案，凡申辦光纖上網+數位有線電視、120M月付最低999元起，可將「智慧遙控器」與「Google Nest Mini智慧音箱」帶回家，加碼推出網路門市獨家活動，即日起凡新用戶於網路門市自助申辦指定案型，最高可獲得一千元家樂福禮券。