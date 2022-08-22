終端市場疲軟、PC出貨面臨不利因素 大摩保守看這兩檔

終端市場疲軟，PC出貨持續面臨不利因素，摩根士丹利（大摩）表示，華碩（2357）庫存水平遠高於宏碁（2353）或聯想，面臨最大風險，因此是最不看好的PC OEM廠，而在NB ODM廠中則最不看好仁寶（2324），因其面臨客戶訂單疲軟的影響。

大摩分析，大中華區所有PC品牌的成品庫存持續增加並維持高水位，其中聯想季增13%，增幅最多，華碩季增9%居次，技嘉（2376）季增7%，而宏碁季減2%，微星（2377）季減6%。與去年同期相較，華碩第2季的成品庫存年增高達101%，宏碁年增38%，聯想則年增27%。

從庫存天數來看，華碩最高，其品牌庫存天數從今年首季的154天和一年前的114天上升至第2季時的180天；宏碁在今年首季庫存天數為80天，去年第2季為71天，今年第2季來到90天；聯想在今年第2季庫存天數為56天，今年首季為55天，去年第2季為46天。

大摩表示，由於終端需求低迷，自今年首季末開始，通路拉貨疲軟，而這使PC品牌商成品庫持續存堆，儘管如此，現時又可見到通路庫存再次增加，根據美國IT硬體團隊提供的最新美國PC通路庫存數據（截至8/7）顯示，聯想目前庫存較第3季初（7/3）增加74%，宏碁庫存增加了48%，華碩庫存增加了238%。