宏碁、長庚與國衛院 要打造肥胖預測系統

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】智慧醫療正夯，人工智慧研究DNA到RNA與蛋白體的「遺傳訊息流動」，可以精準預測肥胖疾病！長庚醫療體系主委程文俊22日強調，肥胖一直是台灣醫界頭痛的問題，透過長庚、宏碁與國衛院三強才能打造出智慧預測系統。國衛院副院長司徒惠康表示，該系統能精準預測糖尿病、心臟病等肥胖相關疾病，精準度最高到90%。

遺傳資訊掌握病因

程文俊表示，肥胖會提高罹患心臟病、腎臟病或肝病等疾病的風險，解決肥胖問題一直是台灣醫界的重要課題。他說，長庚醫療系統的科研中心有建立超過14年，有系統且長期的追蹤基隆等地民眾的數據，加上國衛院的規劃，與宏碁資通訊系統的協助，可打造出智慧預測系統。

司徒惠康表示，長庚完整分析基隆、瑞芳等地病患肥胖與疾病的狀況，產生海量的資訊，再透過人工智慧建立智慧預測系統。他指出，其中的關鍵是理解DNA到RNA與蛋白體的「遺傳訊息流動」，掌握肥胖與相關病症的致病因子，並提供精準醫療。

動脈阻塞 精準度高

司徒惠康強調，智慧預測系統已建立5項疾病預測系統，包括心臟衰竭、周邊動脈阻塞、糖尿病、腎臟病與糖料病腎病變等狀況，其中預測周邊動脈阻塞的精準度高達93%；糖尿病與腎臟病精準度則高達83%。

此外，約有10%冠狀動脈阻塞病患的心電圖看起來是正常的，連專科醫師都沒有辦法正確判斷。但透過最新的智慧預測系統，透過數據資料，判斷罹患冠狀動脈阻塞的狀況，成功檢驗出冠狀動脈病變的人數從49%大大提升至74%，有顯著成長。

4P方向前進國際

國家衛生院院長梁賡義表示，該肥胖智慧醫療系統有4P，包括Patent（專利）、Paper（論文）、Product（商品）與Practice（實踐）四大方向，除了獲得更多研究認證之外，更希望能將研究成果加以商品化或加強臨床實踐的狀況，未來也會持續對肥胖預測投注更多的心力。

宏碁集團創辦人施振榮表示，報告已經有相當多的成果，不斷在臨床或產品開發之後，一定能創造出很大的價值。他說，台灣過去的強項是看得見的硬體，但更應向看不見的軟體發展。尤其健康醫療是科技發展的重要項目之一，肥胖又是萬病之源，盼台灣能就此科技為國際帶來重要的改變。

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