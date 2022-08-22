三大PC品牌庫存周轉天數比一比 這家最高

美系大行通路訪查指出，截至第二季PC品牌存貨周轉天數比一比，華碩（2357）上升到180天，宏碁（2353）也上升至90天，全球第一大市占率的聯想，則微幅上升至56天。外資更指出，儘管到了八月，美國通路庫存仍持續增加，較高的庫存將導致未來幾個季度，品牌廠恐面臨價格競爭和利潤的壓縮。

美系大行通路訪查指出，華碩到第二季存貨周轉天數上升到180天，相比於第一季的154天持續成長，宏碁上升至90天，相比於首季80天也是成長，聯想則微幅上升至56天，僅比首季的55天略增。

外資指出，第一季度末和二季度，受到需求疲軟影響，因此造成成品庫存堆積在PC品牌廠的資產負債表上。

值得注意的是，此美系外資美國團隊根據8月7日美國通路資料發現，到了八月通路庫存仍不減反增，聯想的庫存比第三季初（7月3日）時數據相比上升74%、宏碁上升48%、華碩上升238%。券商認為，華碩接下來可能會提供大幅折扣，以推動通路增加銷量，華碩將以這些策略來達成15-20%季增長的目標。