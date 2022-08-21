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台積電磁吸！高雄徵才提供職涯診斷服務9月底前再辦3場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市勞工局昨於鳳山舉辦徵才活動吸引許多民眾到場求職。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局昨於鳳山舉辦徵才活動吸引許多民眾到場求職。圖／高雄市勞工局提供

高雄市勞工局昨在鳳山和樂宴會館舉辦「創薪未來 就業雄讚」大型現場徵才活動，55家廠商提供工作機會，吸引近千人求職，初步媒合成功者425人，媒合率達59%。

高雄市勞工局表示，這次參與廠商紛紛釋出優質工作機會，台灣積體電路製造公司吸引最多民眾前往應徵，其他包括高雄晶傑達光電科技公司、三元能源科技公司、台郡科技公司等企業很受求職者青睞。

勞工局在活動現場提供各項諮詢服務，民眾運用「CPAS職業適性診斷測驗」檢測工具，透過職涯診斷服務，可以了解自身優勢及職涯方向，讓未來求職更適才適所。

勞工局表示，為服務求職及轉職的朋友，將持續辦理各式徵才活動，8月下旬至9月接續有3場中型徵才活動，歡迎有求職需求的民眾前往參加。詳細資訊請關注高雄市政府勞工局訓練就業中心網站最新消息，或高雄人力銀行網站查詢相關徵才資訊。

高雄市勞工局昨於鳳山舉辦徵才活動，也提醒民眾避免求職詐騙。圖／高雄市勞工局提供
高雄市勞工局昨於鳳山舉辦徵才活動，也提醒民眾避免求職詐騙。圖／高雄市勞工局提供

徵才活動 勞工局 求職

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