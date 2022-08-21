台積電磁吸！高雄徵才提供職涯診斷服務9月底前再辦3場

高雄市勞工局昨在鳳山和樂宴會館舉辦「創薪未來 就業雄讚」大型現場徵才活動，55家廠商提供工作機會，吸引近千人求職，初步媒合成功者425人，媒合率達59%。

高雄市勞工局表示，這次參與廠商紛紛釋出優質工作機會，台灣積體電路製造公司吸引最多民眾前往應徵，其他包括高雄晶傑達光電科技公司、三元能源科技公司、台郡科技公司等企業很受求職者青睞。

勞工局在活動現場提供各項諮詢服務，民眾運用「CPAS職業適性診斷測驗」檢測工具，透過職涯診斷服務，可以了解自身優勢及職涯方向，讓未來求職更適才適所。