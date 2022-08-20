台積電高雄徵才不問理工專業 問這3題！

台積電進駐高雄設廠議題夯，高市勞工局今早在鳳山和樂宴會館舉辦大型徵才活動，特闢台積電視訊面試專區，吸引不少有志青年一搏，一名應試男子透露，面試官沒問理工專業相關問題，而是問如何管理情緒、遇到挫折怎麼解決，「蠻另類的」。

高市勞工局「創薪未來 就業雄讚」徵才活動，首度商借婚宴會館場地舉辦，今天共有中油、日月光等55家知名廠商設攤，釋出2千個工作機會，最引矚目的是台積電，獨立闢設一處視訊面試專區，出動3個面試官與求職者隔空面談。

台積電疫後就不太參加現場徵才活動，但這次特別撥出三個面試官進行視訊試，高市勞工局訓練就業中心為提升求職者錄取機會，現場還打上網美燈，也貼心擺上鏡子與梳子，讓求職者整理儀容，訓就中心主任楊茹憶說，台積電吸引人之處不在底薪，而是年底分紅，年薪5、60萬應跑不掉，因此應徵者趨之若鶩。

今天預約參加台積電面試的有52人，現場報名者也有7、8人，積極追求金飯碗。一名住台南在高雄念大學的的蔡先生，嚮往進「護國神山」團隊，結果面試官出的考題無關理工專業，而是問「生活遇到挫折怎麼解決」，「如何紓發壓力」，「如何控管情緒」，題目全都關於人格特質，選才的標準讓他感到好另類。

今天這場徵才活動共有餐飲觀光業、批發零售業、傳產製造業、電子科技業求才，包括萬豪酒店、大創百貨、全國電子、駐龍精密機械、中石化，日月光、高雄捷運、台灣檢驗科技等企業都到，釋出各類工程師、技術員、儲備幹部、餐飲銷售服務人員等職缺，現場擠爆。