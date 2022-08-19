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中科園區19歲生日 今年園區營業額再創高峰

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科園區歡慶19歲生日，期許今年園區營業額上看1.1兆元續創新高。記者宋健生/攝影
中科園區歡慶19歲生日，期許今年園區營業額上看1.1兆元續創新高。記者宋健生/攝影

中部科學園區今（19）日歡慶19歲生日，中科管理局長許茂新表示，中科2021年營業額首度破兆，今年上半年不論在招商、提升產業競爭力或是環境永續，都有不錯的成績，而在園區廠商及同業公會與中科共同努力下，全年營業額有望再創高峰。

中科去年營業額衝上1兆352億元，成為新的兆元園區，而今年上半年營業額仍有二位數增長，預估全年營業額上看1.1兆元以上，續創歷史新高。

新國科會的中科管理局，甫於上月舉辦新名稱揭牌典禮，今日歡慶19週年，在台灣科學園區同業公會駐會顧問謝其嘉、立法院副院長蔡其昌，以及上百家廠商CEO代表、大學校長見證下，共同祝賀「中科長茂 欣揚19」週年園慶生日快樂。

許茂新指出，中科招商成果豐碩，目前有效核准廠商236家，國內封測大廠矽品精密工業，去年已在二林園區興建廠房，今年更加碼於虎尾園區建廠。行政院長蘇貞昌非常關心，日前特地前往虎尾園區瞭解建廠進度，期待帶動雲林人才回歸。

另為布局下世代發展所需用地，中科也積極推動台中園區擴建二期計畫，預計可提供4,500個就業機會，增加園區年產值4,857億元。

在提升產業競爭力方面，中科也積極推動「中科精準健康產業跨域推升計畫」及「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，結合園區既有ICT、AI、5G通訊、大數據等技術，協助產業關鍵技術升級、人才培育及產業轉型，廠商可有效掌握全球供應鏈重組先機。

此外，在永續綠色園區方面，淨零排放與循環經濟是全球趨勢，園區積極推動環境永續，友達公司在「2022亞太暨台灣永續行動獎」，摘下永續行動獎、環境永續面及頂尖永續長獎等三大獎項，中科也以「永續利用廢水變藍金」為主題，榮獲金獎。

許茂新表示，中科台中園區現正建置零廢資源再生中心，預計2023年啟用，完成後，區內每年可去化14萬噸事業廢棄物，年減碳約5.2萬公噸。

中科今年週年慶，以表揚園區創新研發績優廠商為主軸，合計頒發前瞻創新獎、人才卓越獎、產業貢獻獎、創新產品獎等21組獎項。

包括天工精密、佳凌科技、鐠羅機械、合盈光電科技、瑞鈦醫療器材、凌嘉科技、友達晶材、友達光電、華凌光電、達運精密、均豪精密、元翊精密、帝璞噴墨科技、瑞基海洋、保佳利健康科技、正瀚生技、承鋆生醫及橙的電子等廠商獲得殊榮。

中科管理局也邀請園區廠商社團擔綱壓軸演出，友達愛樂社薩克斯風與長笛悠揚的樂音合奏、A-team Zumba社充滿活力與熱情的精彩舞蹈表演，充分展現園區科技與人文、工作與生活結合的樂活，共享中科成長喜悅，也祝福中科持續精進，續創高峰。

中科 友達 光電

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