呼叫新創團隊！日月光祭全台最高首獎獎金外加集團資源

日月光（3711）精神領袖、集團創辦人張姚宏影（張媽媽）今年百歲冥誕，日月光投控希望延續「張媽媽」創業精神，鼓勵創業，舉辦「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」，祭出全台灣最高創業首獎獎金300萬元，總獎金高達1,000萬元，除獎金外，得獎團隊還可以獲得日月光投控資源挹注，歡迎新創團隊來報名。

台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠表示，台灣產業的未來靠創新，創新又大量來自新創，想要在台灣建立「護國群山」，需要大企業伸出溫暖又有經驗的手，來支持新創。

蘇拾忠表示，日月光敢為眾企業之先，支持台灣的新創，且獎金非常有競爭力，應該是全台灣目前最高的首獎獎金，令人感佩；他也建議日月光，設立真正的天使投資基金，更全面的支持台灣新創發展。

張媽媽出生於浙江溫州望族，17歲就開始做生意，25歲經營航運，來台灣後從事房地產及營建業，57歲時到沙烏地阿拉伯承接重大工程建設，63歲創立日月光半導體，從完全不懂什麼是積體電路（IC）到奠基為全球封測龍頭大廠，是個相當有名的企業家。

日月光投控永續處處長劉珮晴表示，活動是為延續張媽媽一生創業傳奇及她「取諸社會、用諸社會」的精神，希望落實「日月傳承，永續創生」理念，積極發揮企業社會責任的正面影響力，提供總獎金1,000萬元，第一名獎金300萬元、第二名獎金200萬元、第三名獎金100萬元以及佳作數名（金額由評審委員會決議）。

「女性永續創新人才培育競賽及築夢計畫」即日起至111年9月15日止，詳情可參考活動網址，歡迎有興趣的團隊來圓夢。