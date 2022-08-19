業內人士：台積電獲多家晶片供應商的3奈米訂單承諾

8月19日，據DIGITIMES報導，IC設計公司的消息人士透露，儘管競爭對手三星電子積極爭奪3奈米晶片訂單，但台積電繼續從蘋果和英特爾等供應商那裡獲得3奈米晶片訂單承諾。

消息人士表示，三星正在努力擴大其3奈米客戶組合，但尚未取得重大進展。對於台積電的3奈米客戶而言，從台積電轉移訂單可能會帶來高昂的成本。

台積電的3奈米工藝仍將採用FinFET晶體管的結構，而三星的3奈米節點採用GAA晶體管架構。三星甚至領先於台積電，將3奈米工藝技術轉向量產。

不過，消息人士指出，AMD、蘋果、博通、英特爾、聯發科、NVIDIA和高通等廠商均已向台積電下達3奈米晶片訂單。但三星的3奈米GAA工藝尚未吸引主要晶片供應商的訂單。

消息人士稱，鑒於無晶圓廠供應商的供應商多元化戰略，以及對其與三星移動部門業務的其他考慮，高通被視為三星3奈米GAA工藝最有可能的客戶。