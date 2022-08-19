和碩高層全面世代交替 技術長、營運長更動
代工大廠和碩（4938）全面啟動高層世代交替，繼總經理換人後，技術長及營運長也進行更動，並啟動共同技術長制度，至於營運長工作未來將由兩位共同執行長鄭光志、鄧國彥分擔，相關人事案於今（19）日生效。
和碩今日公告，技術長黃中于職務調整，由董事長特別助理徐衍珍、研發暨工程資深副總經理王炳欽共同接任資深副總經理暨共同技術長。
此外，資深副總經理暨營運長姚德慈也進行職務調整。無新任營運長，對此，和碩表示，主要是因公司啟動雙執行長制度，原先營運長負責工作將由兩位共同執行長分擔。
和碩新技術長及營運長等高層人事案於今日生效。
和碩11日才宣布世代交替，並首度啟動雙執行長制度，原任總經理暨共同執行長廖賜政則退居二線，由鄭光志、鄧國彥接棒，成為和碩新任總經理暨共同執行長。
對世代交替，和碩董事長童子賢曾指出，廖賜政只是退居第二線，他仍繼續擔任和碩董事，也兼任關係企業景碩科技董事長。新接任執行長兼總經理工作的是二位總經理暨共同執行長鄧國彥與鄭光志。
鄧國彥在和碩集團內部人稱 Johnson鄧，在公司年資達27年，目前擔任第五事業處總經理，主管筆電、桌機及消費性電子產品等重要客戶的業務。鄭光志在內部人稱Gary鄭，在公司年資29年，曾長期任公司研發主管工作，目前擔任和碩關係企業海華科技總經理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言