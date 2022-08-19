快訊

遭質疑疫苗採購為何封存30年 指揮中心這樣回應

余天寸步不離余苑綺病房 痛心同意「病危不再急救」

和碩高層全面世代交替 技術長、營運長更動

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導

代工大廠和碩（4938）全面啟動高層世代交替，繼總經理換人後，技術長及營運長也進行更動，並啟動共同技術長制度，至於營運長工作未來將由兩位共同執行長鄭光志、鄧國彥分擔，相關人事案於今（19）日生效。

和碩今日公告，技術長黃中于職務調整，由董事長特別助理徐衍珍、研發暨工程資深副總經理王炳欽共同接任資深副總經理暨共同技術長。

此外，資深副總經理暨營運長姚德慈也進行職務調整。無新任營運長，對此，和碩表示，主要是因公司啟動雙執行長制度，原先營運長負責工作將由兩位共同執行長分擔。

和碩新技術長及營運長等高層人事案於今日生效。

和碩11日才宣布世代交替，並首度啟動雙執行長制度，原任總經理暨共同執行長廖賜政則退居二線，由鄭光志、鄧國彥接棒，成為和碩新任總經理暨共同執行長。

對世代交替，和碩董事長童子賢曾指出，廖賜政只是退居第二線，他仍繼續擔任和碩董事，也兼任關係企業景碩科技董事長。新接任執行長兼總經理工作的是二位總經理暨共同執行長鄧國彥與鄭光志。

鄧國彥在和碩集團內部人稱 Johnson鄧，在公司年資達27年，目前擔任第五事業處總經理，主管筆電、桌機及消費性電子產品等重要客戶的業務。鄭光志在內部人稱Gary鄭，在公司年資29年，曾長期任公司研發主管工作，目前擔任和碩關係企業海華科技總經理。

和碩 筆電 童子賢

延伸閱讀

和碩再傳高層人士異動 這次是技術長、營運長

「以前大家說和碩像廣達 這幾年變得愈來愈像鴻海」和碩雙CEO終於亮相 童子賢在想什麼？

和碩Q2毛利率走揚 EPS 1.17元

被業外影響 和碩上半年EPS 1.79元、年減逾五成

相關新聞

業內人士：台積電獲多家晶片供應商的3奈米訂單承諾

8月19日，據DIGITIMES報導，IC設計公司的消息人士透露，儘管競爭對手三星電子積極爭奪3奈米晶片訂單，但台積電繼續從蘋果和英特爾等供應商那裡獲得3奈米晶片訂單承諾...

中科今19周年慶 蔡其昌：永續與經濟並重

中部科學園區去年營收破兆成「兆元園區」，今天歡慶成立19周年。立法院副院長蔡其昌致詞說，中科進步神速，經濟發展與環境永續...

iPad新款上市 Q3平板電腦出貨將季增雙位數

根據DIGITIMES Research分析師郭宜玲統計與分析，2022年第2季全球平板電腦出貨為3,195萬台，低於預...

傳評估在美國建第2座廠 台積電：不回應傳聞

晶圓代工龍頭台積電美國亞利桑那州5奈米廠將於2024年量產，媒體報導台積電評估投資興建第2座晶圓廠。台積電表示，不回應市...

半導體股波動加劇 凱基期貨：可布局半導體30指數期貨

半導體為台股長線最具題材的主流類股，近期美國通過的晶片法案恐讓全球供應鏈重組、波動加劇。凱基期貨表示，持有半導體類股的投...

華邦電自主研發挺進10奈米 高雄新廠成為量產重鎮

繼南亞科之後，華邦電也鴨子划水，將挺進10奈米製程，生產利基型DRAM。華邦電已成立規模逾300人的研發團隊，磨刀試煉10奈米製程近一年多，將導入高雄新廠量產。 華邦電是台廠中唯一擁有量產DRAM及快閃記憶體（Flash）兩項記憶體的廠商，且是在南亞科後又一家挺進10奈米製程的記憶廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。