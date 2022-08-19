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當鴻海員工好幸福！集團獲Asia亞洲最佳企業雇主獎

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
鴻海集團榮獲Asia亞洲最佳企業雇主獎。圖／鴻海提供
鴻海集團榮獲Asia亞洲最佳企業雇主獎。圖／鴻海提供

鴻海員工好幸福！鴻海（2317）榮獲亞洲權威HR雜誌「HR Magazine」評選之「亞洲最佳企業雇主」獎項。作為全球最大eCMMS服務廠商，鴻海憑藉著全球化策略的人才培育制度、對員工關係的深化，以及一系列福利與照護措施，進而落實企業社會責任，近年已陸續獲得各單位的評選與肯定，更是求職者的首選之一，期待各界人才的加入，一同創造價值，實踐集團「3+3=∞」的轉型方程式。

鴻海董事長劉揚偉提出「F 1.0-F 3.0」轉型策略以來，結合「3+3」產業轉型升級布局，集團擘劃出一套從執行層、管理層到經營層的人才培育策略，成為集團全球化布局的重要後盾；同時，秉持集團「三心」（愛心、信心、決心）理念，持續深化對員工關係，凝聚集團向心力。

「大家有問題就直接跟我反應！」，每季度舉辦的「董事長開放日」，劉董事長親力親為地聽取員工的意見與反饋，「董事長開放日」舉辦迄今，員工所反饋的問題，相關單位平均回覆天數為2.46天，解決率更達95%以上，集團也透過線上、線下機制，打造多元的意見反應交流平台。

除了定期的「董事長開放日」，集團也透過員工專屬的「相信App」，即時和員工互動，解決工作生活大小事，包括從上下班打卡、訂餐、請假、主管簽核公文，到防疫需求、自主健康聲明、上傳快篩結果等，都可以透過「相信App」做數位管理。

此外，「相信App」旗下的「富學寶典」運用學習網站與APP，提供終身學習、持續成長的解決方案，目前累計超過3萬門課程、200萬用戶、5,700多萬學習人次，為員工打造工作、學習的全智慧工作環境。

身為全台幸福企業之一，鴻海在員工健康與福利方面有一系列完整規劃，首先是優渥的薪資待遇，新進大學畢業生起薪4.5萬元以上，碩士畢業生起薪5.2萬元以上，博士畢業生起薪6萬元以上，並提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，優秀人才有望挑戰百萬以上年薪。

員工福利與照護部分，為讓員工無後顧之憂，鴻海創全台企業之先，首推「零到六歲公司養」育兒津貼，迄今已發出近4億元（新台幣，下同）、養育5,011位「鴻海寶寶」；員工照護方面，集團也為每位員工提供等值新台幣25,000元的全套健檢服務，平均每年投入3,000萬運動支出，並安排一系列運動、健康講座，關注員工身心發展。

鴻海 新台幣

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