元太科蟬聯《HR Asia》亞洲最佳企業品牌雇主獎

全球電子紙領導廠商EInk元太科技(8069)今(19)日宣布,連續兩年蟬聯「2022亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2022) ,《HR Asia》更頒發「WeCare™-HR Asia最佳員工關懷獎」,肯定元太科技在人才培育、薪資福利等兩大人資領域的完善制度,更認可元太科技致力建構友善職場、幸福企業的努力。

「2022亞洲最佳企業雇主獎」由國際權威人力資源期刊《HR Asia》雜誌舉辦,透過於企業內部發放不計名問卷給員工,針對「公司文化與管理」、「自我工作感受」、與「團隊合作」等三大面向,為公司進行評分。今年共計330家企業參與此項評選,E Ink以高於參獎之產業企業的平均評分,蟬聯此項大獎。

E Ink元太科技董事長李政昊表示:「我們非常高興再度獲得亞洲最佳雇主品牌獎的肯定,也堅信員工是企業最重要資產,亦是推動公司持續創新與成長的幕後推手。隨著電子紙產業持續成長,人才需求也倍增,元太科技做為電子紙產業的領導者,我們積極招募志同道的人才加入團隊,提供全球化的職涯舞台,培養電子紙領域的人才智庫,提升企業永續經營的競爭力。」

元太科技以「Dare to Try-勇於嘗試」的企業精神,結合「當責、團隊、創新」的E Ink DNA,鼓勵員工在日常工作中勇於嘗試創新作法,不要怕失敗,即使失敗,亦可從失敗過程中學取經驗,作為下一次創新行動的改善方式。

由於將員工培育視為驅動企業成長的關鍵因素之一,元太科技2020年成立「E Ink University (元太科技全球大學)」,以企業核心精神與文化、組織管理與部門專業等三大領域職能,依員工的專業職務與不同職級,為每位員工設定員工訓練地圖。2021年共14,701人次參與內部訓練課程,線上與實體課程的平均員工滿意程度分別為91.6%與93.8%。