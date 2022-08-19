iPad新款上市 Q3平板電腦出貨將季增雙位數

根據DIGITIMES Research分析師郭宜玲統計與分析，2022年第2季全球平板電腦出貨為3,195萬台，低於預期，整體市場除受需求端消費淡季、通貨膨脹壓力擴張等負面影響，亦有中國大陸封城政策對供給端造成的衝擊，品牌業者中以蘋果(Apple)所受影響最大。

預期第3季進入傳統出貨旺季，加上因封城導致的出貨遞延，將增添全球平板電腦出貨動能，預估出貨季增17.5%，達3,755萬台。

2022年第2季蘋果、三星(Samsung)、亞馬遜(Amazon)、聯想、華為依序為前五大平板品牌。因中國大陸封城所涵蓋的地區物料運送困難，使蘋果出貨佔比跌破35%，非蘋業者出貨佔比則順勢上升，其中，亞馬遜因新品效應，出貨超越聯想。預期第3季蘋果在出貨遞延、iPad Pro新品上市效應下，出貨佔比將重回4成之上。

分析品牌平板出貨尺寸變化，亞馬遜會員日(Prime day)促銷推升2022年第2季7、8.x吋機型出貨佔比接近20%， 10吋(含)以上機型出貨佔比降至約8成，即大小尺寸機型出貨比例約8:2。未來11吋(含)以上機型將持續成長取代10.x吋需求，不致排擠7、8吋等小尺寸出貨佔比，其中，第3季在蘋果新品上市催化下，11吋(含)以上機型佔比將上升。

在品牌平板電腦應用處理器出貨佔比變化方面，2022年第2季蘋果平板出貨銳減，是蘋果處理器出貨佔比下降主因，連動聯發科（2454）處理器出貨佔比上升，此外，亞馬遜7、8吋機型出貨增加，亦是推升聯發科處理器出貨佔比的原因之一。預期2022年第3季iPad Pro 11、12.9吋新機上市，將有助蘋果處理器出貨佔比回升至4成以上。