信驊衝2,000元關卡 拉近與股王大立光的差距

台股今（19）日開低震盪走高，台積電（2330）翻紅，千金股也是盤面焦點，AES-KY（6781）開高後一路衝上漲停，祥碩（5269）也重新站上千元，台股六千金再現，另外，股王、股后的差距也在縮小，信驊（5274）盤中一度衝上2,015元，與大立光（3008）的價差不到50元，股王保衛戰是否再起引來市場關注。

信驊第2季財報表現優於市場預期，單季獲利5.63億元，創下新高，每股純益13.66元；累計上半年每股純益27.3元，已超越去年前三季總和的26.04元；法人看好信驊今年營收年增45%以上的目標可望達成，獲利站穩5個股本以上。

信驊早盤再叩關2,000元，早盤以1,970元開出，開盤僅約8分鐘就衝上2,015元，雖未站穩在2,000元之上，但股價約在1,990元上下，盤中漲幅2.58%；相較於信驊企圖衝上2,000元，大立光早盤以2,040元開出，早盤一度翻黑至2,030元，其後翻紅拉升至2,065元，盤中漲幅1.22%。

信驊股價進逼大立光，台股千金股今日吸晴的還有AES-KY，早盤以996元開出後一路衝上漲停1,085元鎖死，重新站上千金股行列；祥碩以983元開出，一度拉升至1,010元，也重回千金股，台股盤中再現六千金。