貝萊德實物資產出手 將100%持股永鑫能源

貝萊德實物資產（貝萊德）今（18）日宣布，已簽訂協議，將增加太陽能開發營運商永鑫能源股份有限公司（永鑫能源）之股份。這代表著自貝萊德於2020年10月持有永鑫能源多數股權之後，最終將持有永鑫能源100%的股權，此投資將通過一個私募基金進行，該基金投資於全球氣候基礎設施之資產，由貝萊德實物資產管理。

貝萊德氣候基礎設施投資團隊亞太區聯席負責人Charlie Reid表示，完全持股永鑫能源是貝萊德氣候基礎設施投資團隊支持亞太地區可再生能源發展的重要策略里程碑，也可以體現我們對永鑫能源及其管理團隊領導台灣能源轉型的信心。

此交易完成後，創辦合夥人湯孟翰將卸任永鑫能源執行長一職。據悉，永鑫能源發展至今成為台灣再生能源領導者之一的地位，湯孟翰的領導及經營極其關鍵，也正是如此，他期待看到永鑫能源在未來可以發展成為更強大、更多元化的再生能源企業。

湯孟翰指出，自從2018年開啟與貝萊德的合作後，這幾年來向國際頂尖的專業投資機構見識學習了許多，這些經驗也幫助我對個人未來的發展有更多的刺激與想像。我仍保有為台灣社會作出貢獻的初衷，現階段的離開是為了另一段不同的人生旅程做準備，同時非常感謝所有永鑫的同仁及商業夥伴們，相信永鑫能源能持續在台灣能源轉型的路上扮演最有力的推手。

永鑫能源目前正以於台灣開發、管理超過1GW的太陽能資產為目標。在過去的 10 年裡，永鑫能源是一間成功的提供全方位服務的太陽能開發營運商，包含案場開發、設計規劃、施工、維運及資產管理，亮眼成績有目共睹，也會持續積極響應台灣政府2025年實現27GW的再生能源目標。