中華電：以數位賦能邁向永續智慧城

「2022年智慧城市新經濟力壇論」今(18)日舉行，中華電信（2412）總經理郭水義受邀以「數位賦能淨零轉型邁向永續智慧城市」為題，分享永續思維下的數位轉型浪潮，郭緯憶表示，中華電信以5G、AI、AIoT、雲端、資安、AR/VR等科技力投入永續發展，協助打造永續智慧城市，促進產業淨零轉型。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽也以「5G+AI+IoT智慧城市創新應用成果」獲頒「第五屆2022智慧城市卓越貢獻獎」智慧創新獎項，由經濟部常務次長林全能授獎。

中華電信表示，以「5G+AI+IoT智慧城市創新應用成果」獲得智慧城市卓越獎的殊榮，專業技術團隊以「資訊力」、「網路力」及「創新力」，為政府機關與企業客戶打造整合服務與解決方案。林昭陽帶領集團專業技術團隊，運用中華電信5G高頻寬、低延遲、大連結的特性，並結合AI人工智慧、IoT物聯網及雲端運算等技術，秀出「智慧交通、智慧安防、智慧能源、智慧醫療」等四大領域的多項智慧創新應用成果。

林昭陽表示，中華電信藉由「資訊力」深化雲端、物聯網、人工智慧、智慧應用與資安等領域專業技術，且結合集團內研發技術群「創新力」及網路技術群「網路力」，再搭配集團子公司及產業界合作夥伴，共同強化垂直應用領域上的能量，協助政府及產業界克服氣候變遷、供應鏈重組等巨變及挑戰，打造數位轉型新時代，迎向智慧城市新未來。

中華電信表示，於「智慧交通」領域打造「5G車路雲整合解決方案」以車聯網、智慧交控、電信大數據人潮分析及5G通信等技術，應用在國道/快速道路及風景區覆蓋率已超過九成，為全國首創精準度最佳的智慧交通應用服務，在「智慧安防」領域以「科技執法」透過自主研發高準確度的AI影像辨識與雲端服務，與警政交通單位共同守護用路人安全。

此外，中華電信表示，強打「智慧能源」領域提供企業全面性節能技術服務，並配合政府推動校園能源管理政策，開發「班班有冷氣中小學校園能源管理系統」，提供學子舒適的學習環境，且有效節降尖峰用電量；在「智慧醫療」領域與醫療單位合作推動「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統計畫」，以行動5G技術導入智慧救護系統，串接急診室及院外醫療站/救護車，可在病患到院前，協助急診室醫療團隊進行評估並預做準備，爭取黃金救援時間。