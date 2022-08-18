威剛 推UE800 Type-C USB 3.2 Gen2旗艦款隨身碟

記憶體模組廠威剛科技（3260）今（18）日推出旗艦款Type-C隨身碟ELITE UE800，看準近年隨身碟市場進入高原期，分秒必爭、輕巧便攜是消費者不變定律，推升了外接式儲存裝置的增長，威剛為業界帶來最閃速、兼具小巧機身的隨身碟UE800，打造速度超越SATA固態硬碟、高CP值的行動儲存方案。

威剛表示，UE800具備USB 3.2 Gen2傳輸介面和Type-C接口，能提供最高每秒1,000MB的讀寫效能，及最高512GB的大容量，適用於行動辦公、影音作業、遊戲備存等生活情境，並相容多種Type-C介面裝置，讓消費者在有限預算下，仍能擁有尖端的行動黑科技。

威剛進一步說，UE800具備USB 3.2 Gen2傳輸介面，傳輸頻寬為每秒10Gb，具備高達每秒1,000/1,000MB的傳輸速度，比一般使用USB 3.2 Gen1隨身碟速度提升10倍，隨插即用、同時向下相容USB 3.2 Gen1及USB 2.0的存儲界面，用小巧機身做出數位傳輸大格局。

威剛強調，Type-C介面已成趨勢，多種裝置都已換上Type-C接口，不論正面或反面，都能順利插入裝置，可廣泛相容搭載新型的個人電腦、筆電、手機、平板等多種裝置。

此外，手機隨手一拍多支4K畫質影片馬上占滿儲存空間，UE800最高達 512GB 的儲存空間，正是影音工作者引頸期盼的行動利器，不論影集、剪輯檔或是修圖暫存檔，都能輕鬆存取，而UE800採側推式無蓋設計，只需以拇指輕推即可，單手輕鬆操作，方便更無需擔心帽蓋遺失，極簡即是美。