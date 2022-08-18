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富喬總座：工業級需求穩定 審慎樂觀看下半年獲利

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導
富喬總經理陳壁程今日在櫃買業績發表會說明公司營運概況。記者尹慧中/攝影
富喬總經理陳壁程今日在櫃買業績發表會說明公司營運概況。記者尹慧中/攝影

PCB上游玻纖一貫廠富喬（1815）今（18）日受邀櫃買業績發表會，總經理陳壁程表示，由於戰爭、疫情、通膨等因素，電子等消費性產品， 預期下半年需求走低，然工業級產品未來市場需求相對穩定，綜合而言對下半年之獲利預估，持謹慎樂觀看法。

投資人關注大陸同業競爭與明年市況，陳壁程表示，若明年電子級需求仍疲弱，公司會動態調整應用，更積極工業領域以及利基市場應用如新興電動車與車用電子需求成長帶動PCB面積成長，公司明年也將積極爭取更多該領域應用。

陳壁程也表示，富喬是電子玻纖紗、布供應商中，少數紗、布垂直整合，並具備技術及生產能力以製造5G高頻、高速及低損失之產品，且順勢高速運算、數據儲存、無線通訊及車用電子之未來發展，公司將持續延伸5G產品發展以期未來成長。

車用電子 富喬

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